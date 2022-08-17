Українці не зможуть отримувати виплати одразу від кількох міжнародних організацій

Уряд слідкуватиме, щоб грошову допомогу отримали ті люди, які її потребують

Міністерство соціальної політики України разом з Міністерством цифрової трансформації України запускає систему, що дозволить запобігти дублюванню прямої фінансової підтримки українців. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

«Система, підтримана Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування Уряду Швеції, дозволить гуманітарним організаціям та державним установам перевірити, чи потенційні отримувачі виплат багатоцільової грошової допомоги не отримують підтримку від інших організацій. Відтак, гуманітарні організації зможуть уникнути дублювання зусиль», – йдеться в повідомленні.

Очільниця міністерства Оксана Жолнович зазначила, що уряд прагне змінити філософію соціальної підтримки, аби виплати отримували адресно саме ті люди, які їх потребують.

«Презентоване цифрове рішення слугує саме цій меті, і допоможе нам покращити механізм призначення і виділення допомоги від гуманітарних організацій», – зазначила Жолнович.

Раніше повідомлялося, що мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати.

Вчора Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7353 про одноразову грошову виплату людям, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану. Мова йде про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури та місцевих чиновників.