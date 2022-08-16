У разі загибелі – мільйон. Рада підтримала виплату постраждалим від війни

Право на виплату мають журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури та чиновники

Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні законопроєкт № 7353 про виплату одноразової грошової виплати людям, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану. Мова йде про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури та місцевих чиновників. «За» проголосували 267 депутатів.

Так, на виплати мають право: журналісти, медики, енергетики, залізничники, державні та місцеві службовці, комунальники, водії й інші працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Постраждалі та члени їхніх родин можуть отримати:

встановлення I групи інвалідності – в розмірі 800 тис. грн;

встановлення II групи інвалідності – в розмірі 500 тис. грн;

встановлення III групи інвалідності – в розмірі 200 тис. грн;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – в розмірі 100 тис. грн;

загибель (смерті) – в розмірі 1 млн грн.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада сьогодні змінила процедуру обрання запобіжного заходу для корегувальників вогню російських окупантів.