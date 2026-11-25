Станом на 25 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 82,45 грн за літр, дизельного пального – 98,18 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 24 листопада, в мережі Окко автогаз подешевшав на 40 коп./л. У WOG бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 2 грн/л, а дизельне пальне – на 1 грн/л. У Socar бензин А-100 знизився в ціні на 3 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л. У KLO бензин А-92, А-95, А-95+, А-100, звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1,2 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 25 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 80,90 82,90 96,90 98,90 93,90 - 61,90 84,90 87,90 99,90 102,90 94,90 - 63,50 ↓ 84,90 ↓ 87,90 ↓ 99,90 ↓ 104,90 96,90 ↓ - 63,50 88,90 91,90 103,00 106,00 95,90 ↓ - 63,5 79,90 82,90 96,90 98,90 - 77,90 61,90 78,70 ↓ 84,9 ↓ 94,70 ↓ 98,70 ↓ 93,20 ↓ 77,3 ↓ 63,40 78,99 ↓ - 95,99 - - - 59,99

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 78,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 88,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 94,70 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 103 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко, Socar та WOG – 63,50 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 25 жовтня до 25 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зниження зафіксовано в KLO – на 9,20 грн/л, з 87,90 до 78,70 грн/л. В UPG та «Укрнафті» бензин подешевшав на 9 грн/л – з 89,90 до 80,90 грн/л та з 88,90 до 79,90 грн/л відповідно. У мережах Окко та WOG ціна знизилася на 8 грн/л, у «БРСМ-Нафті» – на 8,80 грн/л, а в Socar – на 6 грн/л.

Дизельне пальне також подешевшало в усіх мережах. Найбільше зниження відбулося в KLO – на 9,70 грн/л, зі 104,40 до 94,70 грн/л. В UPG, Окко та WOG дизель подешевшав на 6 грн/л – до 96,90, 99,90 та 99,90 грн/л відповідно. В «Укрнафті» ціна знизилася на 5 грн/л, зі 101,90 до 96,90 грн/л, у «БРСМ-Нафті» – на 4,84 грн/л, зі 100,83 до 95,99 грн/л, а в Socar – на 3 грн/л, зі 106 до 103 грн/л.

Водночас автогаз за місяць подорожчав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зростання зафіксовано в «Укрнафті» – на 10 грн/л, з 51,90 до 61,90 грн/л. В UPG газ подорожчав на 9 грн/л, з 52,90 до 61,90 грн/л, у «БРСМ-Нафті» – на 8,70 грн/л, з 51,29 до 59,99 грн/л, а в KLO – на 8,50 грн/л, з 54,90 до 63,40 грн/л. В Окко та Socar ціна зросла на 7 грн/л – з 56,50 до 63,50 грн/л, а у WOG – на 6,60 грн/л, з 56,90 до 63,50 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.