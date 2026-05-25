Переселенка, яка приїхала «з однією сумкою», тепер має шість теплиць з полуницею на Хмельниччині

Після втечі від окупації жінка почала нове життя та створила власне господарство

Переселенка з Нової Каховки Світлана Ярошенко після втечі від російської окупації змогла почати нове життя на Хмельниччині та створити власне господарство з вирощування полуниці. У коментарі «Суспільному» жінка розповіла, що приїхала до нового місця фактично без нічого, пише «Главком».

«Ось так я приїхала з однією сумкою, а тепер у мене є господарство», – каже Світлана. За її словами, під час окупації російські війська проходили просто повз її будинок у Новій Каховці.

На Хмельниччині жінка купила будинок і почала вирощувати полуницю, хоча раніше професійно цим не займалася. Зараз у неї вже шість теплиць.

Одну теплицю Світлана встановила за грантові кошти, ще дві їй подарували діти. Господарством вона займається переважно самостійно та каже, що робота з ягодами «затягує».

«Як тільки зранку зайшла в теплицю – так і сиджу там цілий день. Тут трава швидше росте, ніж полуниця», – жартує переселенка.

Світлана працювала понад 20 років на хлібзаводі у Новій Каховці, але тепер каже, що нова справа приносить їй більше задоволення. За її словами, вирощувати полуницю на Хмельниччині складніше через клімат.

«На Херсонщині сухо і піски, а тут земля дуже родюча й більше дощів. Для полуниці навіть доводиться додавати пісок», – пояснює вона.

Ягоди жінка продає на ринку та місцевим жителям. У майбутньому мріє розширити господарство та ділитися досвідом з іншими садівниками.

До слова, село Світлогірське на Полтавщині стало прихистком для майже 600 внутрішньо переміщених осіб. На початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад тисячу людей, частина з яких згодом виїхала до міст.