Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії

Російська Федерація з 30 травня вводить обмеження на ввезення плодоовочевої продукції з Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Россільгоспнагляді.

«Рішення прийнято у зв'язку з почастішанням випадків порушень під час поставок вірменської плодоовочевої продукції до Росії та з метою забезпечення фітосанітарного добробуту. Сформована ситуація становить загрозу для фітосанітарного стану території країни», – йдеться в заяві відомства.

Як повідомляється, обмеження діятимуть до розробки відповідного алгоритму для забезпечення безпеки продукції, що відвантажується. Вона стосуватиметься свіжих томатів, огірків, перців, зелених культур та полуниці.

За даними відомства, інспекція вірменських підприємств нібито виявила в тепличних комплексах наявність карантинних об'єктів, що систематично підтверджувалося і під час ввезення – загалом зафіксували 181 такий випадок. Водночас вірменська сторона начебто не вжила жодних заходів щодо усунення порушень.

Крім того, Россільгоспнагляд стверджує, що значну частину продукції постачають учасники зовнішньоекономічної діяльності «з невідомою формою власності, які ухиляються від проведення карантинного контролю».

Варто зазначити, що російські наглядові органи регулярно вводять заборони на ввезення тих чи інших продуктів із різних країн. Іноді це збігається з погіршенням відносин Росії із закордонними торговельними партнерами – так було, зокрема, із забороною грузинських і молдавських вин та мінеральної води у 2006 році, овочів і фруктів із Польщі у 2014–2015 роках, томатів із Туреччини у 2015 році.

У квітні цього року російська влада заборонила продаж і призупинила ввезення з Вірменії мінеральної води Джемрук, а також вирішила заборонити роботу Прошянського коньячного заводу, яке імпортує вірменський коньяк. Варто зазначити, що у 2023−2024 роках Вірменія постачала до Росії близько 80% свого коньяку, що йде на експорт.

Росалкогольтютюнконтроль заявив, що в пробах продукції було знайдено спирти не виноградного походження, склад «не відповідає заявленому найменуванню» (його не можна вважати коньяком), а крім того, порушується техрегламент із виробництва та зберігання.

Крім того, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ запровадила тимчасові обмеження на ввезення квітів з Вірменії. Також Росія пригрозила Вірменії переглядом угод щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів у разі подальшого зближення Єревана з Європейським Союзом.

До слова, останнім часом у Росії загострилися відносини з Вірменією, де скоро відбудуться парламентські вибори. Зокрема, Москва хоче, щоб Єреван відмовився від прозахідного курсу і допустив до виборів російського олігарха Самвела Карапетяна, який зараз перебуває під домашнім арештом.