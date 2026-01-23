Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
У Києві 1,2 тис. багатоповерхівок досі без опалення через російські удари
фото: ДТЕК

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати

Кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем’єр-міністром, із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тис. грн. За січень, лютий і березень цього року», – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор. «Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, і є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина та Чернігівщина», – каже він.

Президент наголосив, що максимум бригад та обладнання застосовується, щоб допомогти людям, які перебувають без опалення. «Окремо розібрали ситуацію в Одесі. Хочу відзначити роботу МВС – дякую всім, хто залучений. Усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам, і найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей. На жаль, у столиці досі без опалення будинки», – додав очільник України.

Крім того, Зеленський повідомив, що обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко програми, які можуть підтримати і економіку, і громади. «Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати. Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. У Києві станом на 18:00 23 січня без опалення залишаються ще 1,2 тис. багатоповерхівок. Їх підключають до тепла вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: соцвиплати енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури
Київ після атаки: Кличко назвав райони, де найважче з водою та теплом
20 сiчня, 14:32
Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
19 сiчня, 13:50
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
1 сiчня, 21:31
29 грудня застосовуватимуться аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень світла
29 грудня, 2025, 13:20
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів
У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі
25 грудня, 2025, 10:33

Особисті фінанси

Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів
Ціни на пальне в Україні можуть зрости: що відбувається на ринку
Ціни на пальне в Україні можуть зрости: що відбувається на ринку

Новини

Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua