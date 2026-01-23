Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати

Кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем’єр-міністром, із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тис. грн. За січень, лютий і березень цього року», – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор. «Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, і є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина та Чернігівщина», – каже він.

Президент наголосив, що максимум бригад та обладнання застосовується, щоб допомогти людям, які перебувають без опалення. «Окремо розібрали ситуацію в Одесі. Хочу відзначити роботу МВС – дякую всім, хто залучений. Усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам, і найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей. На жаль, у столиці досі без опалення будинки», – додав очільник України.

Крім того, Зеленський повідомив, що обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко програми, які можуть підтримати і економіку, і громади. «Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати. Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. У Києві станом на 18:00 23 січня без опалення залишаються ще 1,2 тис. багатоповерхівок. Їх підключають до тепла вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.