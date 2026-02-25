Головна Техно Телеком
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Американська корпорація Microsoft оголосила про співпрацю зі супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв'язку по всьому світу

Корпорація Microsoft оголосила про стратегічну співпрацю з сервісом супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Мета партнерства – забезпечити високошвидкісним інтернетом найвіддаленіші куточки планети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Microsoft та Starlink об’єднують зусилля для глобального покриття інтернетом.

«Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», – заявила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава. 

Вона додала, що у співпраці зі Starlink та інтернет-провайдером у Кенії Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні.

Ця співпраця збільшить попит на космічну компанію Маска, яка має контракти з Міністерством оборони США та NASA і потенційно може вийти на біржу цього року.

Нагадаємо, Microsoft оголосив про амбітний план подолання «цифрового розриву». До кінця десятиліття компанія має намір інвестувати $50 млрд у розвиток інфраструктури та навичок штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня.

Минулого року Microsoft оприлюднила інвестиції у штучний інтелект в Індії на суму $17,5 млрд, оскільки американський технологічний гігант поглибив свою ставку на одному з найшвидше зростаючих цифрових ринків світу.

