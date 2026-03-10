Угорщина не збирається віддавати Україні кошти «Ощадбанку»: уряд затвердив спецпостанову

Постанова передбачає «збереження вилучених коштів і золота на час розслідування»

Угорський уряд ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка стосується українських цінностей: €35 млн, $40 млн готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по одному кілограму, що перевозили територією країни. Згідно з постановою, ці активи залишатимуться під контролем держави до завершення слідчих дій. Про це повідомляє «Главком».

Так, уряд Угорщини запровадив нові правила зберігання конфіскованих цінностей. І це стало відповіддю на резонансний інцидент, коли в українських інкасаторів «Ощадбанку», що перетинали кордон країни, вилучили значну суму готівки та золоті зливки.

Як зазначається в документі, 5 березня угорські митники взяли під контроль два транспортні засоби, у яких перебували семеро громадян України.

«На місці перевірки не вдалося встановити походження коштів, їхній кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією країни», – йдеться у документі.

Також у постанові зазначається, що сам «спосіб транспортування грошей і золота не відповідав звичній міжнародній практиці, тому було розпочато кримінальне провадження». А ще тамтешня влада заявила, що обставини перевезення нібито можуть становити ризики для національної безпеки.

Постанова передбачає, що розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади. Постанова була опублікована в «Угорському віснику» та вже набула чинності.

«Главком» писав, що співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Проте транспортні засоби та вантаж досі перебувають під арештом. Банк розробив стратегію захисту, яка включає два ключові напрями. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

«Ощадбанк» також розпочинає правову процедуру для повернення майна: двох спецавтомобілів, а також цінностей на суму $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Для підтвердження правомірності своїх дій банк передав усі документи Нацбанку України та планує залучити провідну міжнародну компанію для проведення незалежного аудиту логістичних процесів і договорів.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини.

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.