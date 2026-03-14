Уряд готує захист критичних об’єктів у регіонах: скільки коштів спрямують

210 об’єктів критичної інфраструктури отримають захист

Уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для захисту об’єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об’єктів критичної інфраструктури девʼяти областей і Київської області», – написала вона.

Вже визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, на яких найближчим часом розпочнуться роботи із посилення захисту.

Прем’єр-міністерка додала, що відповідне фінансування уряд планує затвердити на одному з найближчих засідань Кабінету міністрів.

«Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту», – наголосила вона.

Кошти підуть на посилення захисту об’єктів енергетичної та іншої критичної інфраструктури, які залишаються однією з основних цілей російських атак.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку.

До слова, Служба безпеки створила регіональні центри забезпечення кібербезпеки в усіх областях України. Їхнє завдання – завчасно виявляти вразливості місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти.