Уряд готує захист критичних об’єктів у регіонах: скільки коштів спрямують

Іванна Гончар
фото: АР

Уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для захисту об’єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об’єктів критичної інфраструктури девʼяти областей і Київської області», – написала вона.

Вже визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, на яких найближчим часом розпочнуться роботи із посилення захисту.

«Загалом визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи на яких будуть розпочаті вже найближчими днями», – зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка додала, що відповідне фінансування уряд планує затвердити на одному з найближчих засідань Кабінету міністрів.

«Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту», – наголосила вона.

Кошти підуть на посилення захисту об’єктів енергетичної та іншої критичної інфраструктури, які залишаються однією з основних цілей російських атак.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку. 

До слова, Служба безпеки створила регіональні центри забезпечення кібербезпеки в усіх областях України. Їхнє завдання – завчасно виявляти вразливості місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти. 

