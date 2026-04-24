Виплати ВПО у 2026 році. Кому продовжили допомогу і як подати заяву до 1 травня

Вікторія Літвінова
Оформити статус ВПО та подати заяву на допомогу можна онлайн через застосунок «Дія»
Держава розширила програму на дітей переселенців та непрацездатних осіб

Вразливі категорії переселенців отримуватимуть виплати на шість місяців довше, ніж було передбачено раніше, а допомога на дітей ВПО більше не залежатиме від доходу батьків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сервіс «Дія».  

Що змінилося у програмі  

Уряд оновив умови державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Зміни торкнулися трьох ключових аспектів:

  • тривалість виплат для найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців;
  • допомога для дітей ВПО тепер призначається незалежно від рівня доходу родини – з 1 лютого 2026 року;
  • люди, яким раніше припинили виплати через перевищення граничного доходу, отримали право подати документи на перегляд.
Зміни для дітей ВПО

Раніше допомога для дітей переселенців залежала від сукупного доходу родини. Тепер це обмеження скасовано – виплата надходитиме автоматично незалежно від того, скільки заробляють батьки. Важлива умова: щоб отримати допомогу з 1 лютого 2026 року, заяву необхідно подати до 1 травня.

Зміни для непрацездатних осіб

Окрема новація стосується людей, яким виплати раніше припинили через перевищення граничного доходу. Тепер вони можуть повторно звернутися за перерахунком. Граничний дохід у 2026 році становить 10 380 грн на одну людину. Якщо заяву подано до 1 травня – виплати нарахують з 1 січня 2026 року; якщо пізніше – лише від місяця звернення.

Умови для отримання допомоги

Скористатися програмою можуть ВПО, які протягом останніх 3 місяців і на момент звернення відповідають таким критеріям:

  • дохід на одну особу – не більше 10 380 грн;
  • не купували авто віком до 5 років, не здійснювали одноразових витрат понад 100 тис. грн, не мають заощаджень понад 100 тис. грн, не купували валюту чи банківські метали на суму понад 100 тис. грн;
  • не отримують субсидію на оренду житла і не здають житло в оренду;
  • не перебувають на повному держутриманні;
  • не відбувають покарання.
Як подати заяву

Оформити допомогу можна онлайн двома способами:

Нагадаємо, у березні 2026 року Кабінет міністрів оновив правила нарахування виплат переселенцям – зокрема, тоді й ухвалили рішення про продовження строків підтримки та зміни щодо дітей ВПО.

До слова, з 1 квітня в Україні стартували одноразові виплати по 1500 грн для вразливих категорій громадян – пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених родин, одиноких матерів, а також ВПО серед отримувачів соціальних виплат.

