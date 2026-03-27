Коли чекати повістки в «Дії»? Пресслужба сервісу зробила заяву

Ростислав Вонс
Нардепка Яцик стверджувала, що повістки у «Дії» начебто мають покращити мобілізацію
фото: «Дія»

Можливість запровадження електронних повісток в застосунку не розглядається

У мережі поширилася інформація про те, що надсилання повісток в «Дію» нібито стане одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації. Пресслужба українського сервісу державних послуг відповіла на чутки, наголосивши, що повісток у «Дії» не буде, повідомляє «Главком».

Раніше нардепка Юлія Яцик заявила, що впровадження повісток у «Дії» начебто планується реалізувати для посилення мобілізаційних процесів. «Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», – зазначила пресслужба «Дії».

Тимчасовий очільник Мінцифри Олександр Борняков теж повідомляв, що можливість запровадження електронних повісток не розглядається, оскільки така позиція є принциповою та незмінною. За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку «Дія», ні в інших цифрових продуктах держави.

Посадовець наголошував, що «Дія» створювалася як сервіс для взаємодії держави з громадянами. За його словами, трансформація сервісу в механізм контролю могла б підірвати довіру мільйонів користувачів.

Раніше застосунок «Резерв+» почав надсилати сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

