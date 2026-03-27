Коли чекати повістки в «Дії»? Пресслужба сервісу зробила заяву

Можливість запровадження електронних повісток в застосунку не розглядається

У мережі поширилася інформація про те, що надсилання повісток в «Дію» нібито стане одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації. Пресслужба українського сервісу державних послуг відповіла на чутки, наголосивши, що повісток у «Дії» не буде, повідомляє «Главком».

Раніше нардепка Юлія Яцик заявила, що впровадження повісток у «Дії» начебто планується реалізувати для посилення мобілізаційних процесів. «Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», – зазначила пресслужба «Дії».

Тимчасовий очільник Мінцифри Олександр Борняков теж повідомляв, що можливість запровадження електронних повісток не розглядається, оскільки така позиція є принциповою та незмінною. За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку «Дія», ні в інших цифрових продуктах держави.

Посадовець наголошував, що «Дія» створювалася як сервіс для взаємодії держави з громадянами. За його словами, трансформація сервісу в механізм контролю могла б підірвати довіру мільйонів користувачів.

Раніше застосунок «Резерв+» почав надсилати сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян.