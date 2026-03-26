У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Українці оберуть назву для LLM
фото: Міністерства цифрової трансформації

Проголосувати можна до 29 березня 12:00 в «Дії»

Українці оберуть назву для першої національної великої мовної моделі (LLM), яку розробляють як основу для цифрових сервісів. Голосування відбувається в застосунку «Дія» і триватиме до 29 березня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає «Главком».

«Продовжуємо разом із «Київстар» розробляти першу національну велику мовну модель – ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів. LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM – через голосування в «Дії», – йдеться у повідомленні.

Перелік назв:

  • Сяйво – Siaivo.
  • Питай – Pytai.
  • Слово – Slovo.
  • Дзвінка – Dzvinka.
  • Говерла – Hoverla.
  • Шипіт – Shypit.
  • Шукай – Shukаі.
  • Ядро – Yadro.
  • Кавун – Kavun.
  • Гомін – Homin.

Проголосувати можна до 29 березня 12:00 в «Дії». Щоб проголосувати, необхідно: відкрити застосунок «Дія»; перейти до розділу «Сервіси» – «Опитування»; обрати один із 10 варіантів.

Раніше Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.

Читайте також

Білл Гейтс пояснив, чому деякі професії не зможе замінити ШІ
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
22 березня, 17:31
Використання нового обладнання значно скоротить час перевірок і збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження
На кордоні з Польщею запрацювали мобільні сканери зі штучним інтелектом
20 березня, 04:35
Компанії, що працюють із штучним інтелектом, наймають акторів імпровізації: причина
Компанії, що працюють із штучним інтелектом, наймають акторів імпровізації: причина
16 березня, 10:15
Google додав Gemini у «Карти»: навігатор почав «розмовляти»
Google оснастив додаток «Карти» штучним інтелектом
12 березня, 17:57
Пекін робить апокаліптичні прогнози
Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»
12 березня, 08:36
Одна з найбільших на континенті обчислювальних платформ, що підтримується Deutsche Telekom, була створена в рекордно короткі терміни
Німеччина робить ставку на промисловий ШІ
10 березня, 18:15
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
Журнал із категорії МОН надрукував статтю про вигадану державу
Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну
6 березня, 09:48
Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів
Окуляри Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів: усі деталі скандалу
6 березня, 08:37

Телеком

У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ
У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ
Обмеження «Телеграму». Парламентський комітет підтримав законопроєкт
Обмеження «Телеграму». Парламентський комітет підтримав законопроєкт
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
