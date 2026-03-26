У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ

Українці оберуть назву для першої національної великої мовної моделі (LLM), яку розробляють як основу для цифрових сервісів. Голосування відбувається в застосунку «Дія» і триватиме до 29 березня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає «Главком».

«Продовжуємо разом із «Київстар» розробляти першу національну велику мовну модель – ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів. LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM – через голосування в «Дії», – йдеться у повідомленні.

Перелік назв:

Сяйво – Siaivo.

Питай – Pytai.

Слово – Slovo.

Дзвінка – Dzvinka.

Говерла – Hoverla.

Шипіт – Shypit.

Шукай – Shukаі.

Ядро – Yadro.

Кавун – Kavun.

Гомін – Homin.

Проголосувати можна до 29 березня 12:00 в «Дії». Щоб проголосувати, необхідно: відкрити застосунок «Дія»; перейти до розділу «Сервіси» – «Опитування»; обрати один із 10 варіантів.

Раніше Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.