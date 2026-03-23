Допомога переселенцям. Кабмін оновив правила нарахування виплат

Найбільш вразливі категорії ВПО зможуть отримувати виплати ще на шість місяців довше, ніж було передбачено раніше

Кабінет міністрів розширив програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши продовження виплат і додаткову підтримку окремих категорій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, уряд продовжив тривалість виплат для найбільш вразливих категорій переселенців, які зможуть отримувати державну підтримку ще на пів року довше. Також посилюється підтримка дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб: виплата призначатиметься незалежно від доходу родини з 1 лютого 2026 року, якщо відповідну заяву подано до 1 травня 2026 року.

Крім того, оновлено порядок перегляду виплат для непрацездатних переселенців, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу. «У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд», – каже вона.

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року допомога буде нарахована з 1 січня 2026 року, а при пізнішому зверненні нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви.

Нагадаємо, уряд спрямував додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Більша частина коштів піде на компенсацію за втрачене майно. Програми орієнтовані на найбільш вразливі категорії громадян та мешканців міст, що зазнали найбільших руйнувань.

Як повідомлялося, Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити на національному рівні «єдиний маршрут підтримки» для внутрішньо переміщених осіб похилого віку. Йдеться про комплексний соціальний супровід людей після евакуації з небезпечних територій.

До слова, у Миронівській громаді на Київщині буде збудовано модульне житлове містечко для внутрішньо переміщених осіб.