Надбавки для працівників ремонтних бригад. У «Дії» розширено категорії виплат

Долучитися можуть компанії, які ліквідовували наслідки обстрілів та аварій за зверненням ОВА або КМВА, і які не встигли подати заяву раніше

Подати список співробітників на виплату 20 тис. грн можна до 15 квітня

Працівники ремонтно-відновлювальних бригад можуть отримати по 20 тис. грн доплат за роботу з відновлення критичної інфраструктури після російських атак. Відтепер до програми внесені підприємства, які ліквідовували наслідки російських обстрілів та аварій за зверненням Київської міської та обласних військових адміністрацій або пропустили термін подання заяв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Зазначається, що подати список співробітників на виплату 20 тис. грн можна до 15 квітня в «Дії». Єдиний перелік міститиме два списки: основний – за березень і додатковий. У додатковий увійдуть компанії, які раніше не подали своїх працівників або не були внесені до переліку. Для них не діятиме обмеження на кількість працівників у заявці.

Щоб подати заяву:

Авторизуйтесь на порталі «Дія» як керівник або уповноважена особа. Оберіть послугу та подайте заяву – до 15 квітня. Якщо компанія у списках від міністерств – форма відкриється автоматично. Вкажіть дані працівників: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посаду, рахунок та телефон. Підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом.

«Щойно списки передадуть у банк, працівникам надійде пуш-повідомлення в застосунку «Дія» – це сигнал, що кошти скоро будуть на рахунку», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, понад 14 тис. працівників ремонтно-відновлювальних бригад отримають по 20 тис. грн доплат за роботу з відновлення критичної інфраструктури після російських атак. Уряд виділив на ці виплати 281,3 млн грн за лютий, аналогічне фінансування передбачене і за березень.

Гроші будуть перераховані енергетикам, комунальникам, газовикам та залізничникам. Підприємства перекажуть кошти безпосередньо на банківські рахунки працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт.

До слова, з 1 квітня стартували виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Виплати отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

Кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через «Укрпошту». Додаткових заяв чи звернень не потрібно.