Українці визначилися із назвою першого національного штучного інтелекту

Більше ніж 136 тис. громадян долучилися до голосування за назву мовної моделі

Перша національна велика мовна модель (LLM), яку створюють Мінцифра разом із «Київстаром», називатиметься «Сяйво». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що понад 136 тис. українців долучились у «Дії» до голосування за назву мовної моделі. До фіналу вийшли 10 назв. Головною умовою відбору була унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме «Сяйво» набрало найбільше голосів – 22 538.

Національна LLM працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває збір даних для навчання Національної великої мовної моделі, бета-тестування якої заплановано на весну 2026 року. Група експертів уже працює над створенням тестів для мовної моделі, які допоможуть оцінювати й покращувати її якість.

Нагадаємо, українці обирали назву для першої національної великої мовної моделі (LLM), яку розробляють як основу для цифрових сервісів. Голосування тривало до 29 березня.

До слова, чат-боти на основі штучного інтелекту дедалі частіше говорять користувачам саме те, що ті хочуть почути, і це може мати небезпечні наслідки. До такого висновку дійшли дослідники Стенфордського університету, результати роботи яких опублікували в журналі Science.

Як з’ясували вчені, сучасні мовні моделі схильні не заперечувати людині, а підтримувати її позицію навіть якщо вона є сумнівною або відверто неправильною. Йдеться не лише про побутові питання. Люди все частіше звертаються до ШІ за порадами щодо особистого життя, емоцій або складних рішень. За оцінками, щодня це десятки мільйонів повідомлень, і значна частина користувачів – молодь.