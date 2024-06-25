Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді

Ця вимога виникла у зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року №215

Мешканцям тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій для перепризначення субсидій та пільг потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

«Тим одержувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, для продовження отримання виплат із 1 липня 2024 року потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами», – йдеться в повідомленні.

Ця вимога виникла у зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року №215.

У Фонді нагадують, що звернутися до них можна або через сервісні центри ПФУ, або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, або через центри надання адміністративних послуг.

Також документи приймають поштовим відправленням на адресу органу Фонду і онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

Пенсійний фонд зазначає, що цільова аудиторія послуги отримає відповідне нагадування у розділі «Мої повідомлення» на порталі електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. У Мінсоцполітики нагадали, що документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично.

Як повідомлялося, правила надання та втрати субсидій під час війни дещо змінилися. Про це розповіла юристка Наталія Василюк. Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено порушення умов для надання допомоги.

До слова, Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.