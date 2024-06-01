Тариф на світло, електронний військовий квиток, обмеження карткових переказів: що зміниться із 1 червня

Деякі категорії громадян повинні звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії у червні

З 1 червня 2024 року заплановано суттєве здорожчання тарифів на електроенергію для населення

У перший місяць літа на українців очікують суттєві зміни, які у більшості пов'язані з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Зокрема, у червні відбудеться перерахунок пенсій, а один із банків обмежить карткові перекази. Також Міноборони планує впровадити електронний військово-обліковий документ.

«Главком» розповідає детальніше, що зміниться для українців у червні 2024 року.

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Субсидії з 1 червня – кому потрібно звернутися за продовженням житлової субсидії у червні

Для більшості отримувачів субсидій призначення буде здійснюватися автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства. Таким чином, якщо людина вже отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, немає потреби знову звертатися або подавати нові заяви.

Водночас, деякі категорії громадян повинні звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії у червні.

Звернутися особисто до Пенсійного фонду необхідно у наступних випадках:

заявник (член домогосподарства) є орендатором житлового приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість зареєстрованих осіб у домогосподарстві, які там проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство є претендентом на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також подати звернення повинні особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію їм було призначено в розмірі 0,00 грн. Варто зазначити, що якщо заява подана протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку цього сезону.

Не пізніше 1 липня 2024 року подати заяву для продовження житлової субсидії чи пільги повинні також особи, які одночасно відповідають таким критеріям:

вони отримують житлово-комунальну субсидію чи пільги;

отримували субсидії чи пільги станом на 24 лютого 2022 року;

проживали (чи продовжують проживати) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

після початку повномасштабної війни не подавали звернення до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

За цим посиланням можна подати заяву та всі документи, які потрібні для призначення субсидії.

Тарифи на світло, воду та газ в Україні з 1 червня 2024

З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України сьогодні, 31 травня.

Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

Проект постанови про підвищення тарифу на електроенергію

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав Герман Галущенко.

Також міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн/кВт*год, який покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Яким буде тариф на воду у червні

Як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), для населення тарифи на воду з 1 червня залишаться без змін, тобто на рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року.

Інша ситуація в тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.

Наприклад, у Смілі Черкаської області з травня 2024 року споживачі сплачують за тарифами, які виконком міськради підвищив уже вдруге за час повномасштабної війни.

Тож детальну інформацію щодо тарифів на воду споживачам слід з’ясовувати у постачальників, адже в кожного водоканалу ціни різні (вартість залежить від доступу до водних ресурсів, вартості електроенергії, реагентів тощо).

Чи зросте ціна на газ у червні

У червні 2024 року ціна на газ для побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно.

Інші постачальники встановили ціни в межах від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Електронний військовий документ

Мобілізація в червні 2024 року зазнає певних змін. Так, в Україні з червня планують впровадити електронний військово-обліковий документ (ВОД), який матиме таку ж юридичну силу, що і звичайний паперовий. Документ відображатиметься у застосунку «Резерв+».

фото з відкритих джерел

«Повноцінна версія (застосунку «Резерв+», – ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код. Процес йде, всі моменти, які пов’язані з неточністю, вирішуються», – повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемаратону.

У ВОД відображатиметься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ. Там буде вся інформація про військовозобов’язаного, призовника та резервіста, а саме:

ПІБ;

дата народження;

РНОКПП;

інформація про наявність відстрочки;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

відомості про військовий облік;

результати медогляду.

В Україні перерахують пенсії від 1 червня

Зазначається, що перерахунок проведуть заднім числом та лише тій категорії пенсіонерам, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку та хто одержує пенсію у розмірі 5842 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

На перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботу отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

За наявності 35 років стажу щомісячна надбавка буде 333 грн. Так як перерахунок відбудеться із запізненням, то у червні виплатять додаткові кошти за квітень і травень. Відповідно, пенсія у червні збільшиться на 1000 грн, а далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

Один з трьох найприбутковіших банків України обмежить карткові перекази

«Сенс Банк» з 1 червня запровадить ліміти на вхідні транзакції на картку клієнта від фізичних осіб, які обслуговуються в інших банках (P2P, person-to-person): до 200 переказів на суму до 1 млн грн щомісяця, свідчить інформація оновленої версії публічної пропозиції АТ «Сенс Банк» на укладення договору про банківське обслуговування фізосіб.

Згідно з нею, також буде встановлено обмеження суми переказів на картку за добу і протягом тижня – на рівні 400 тис. грн, тоді як ліміти за кількістю транзакцій на зазначені періоди: до 30 на день, і до 100 – за тиждень.