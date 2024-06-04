Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву

Чиновниця Мінсоцполітики зазначила, якщо людина бажає отримувати вищу пенсію, то в її інтересах – довше залишатись активним учасником ринку праці

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі телеканалу «Еспресо» заявила, що через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя в похилому віці та готуватися працювати стільки, скільки буде можливо. Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими. Ця заява набула великого розголосу у ЗМІ, тому Марчак докладно пояснила свою думку і виділила кілька важливих факторів, на які потрібно зважати.

Як зазначає Дарина Марчак, населення України скорочується, дітей народжується все менше, не відбувається заміщення поколінь. Після повномасштабного вторгнення коефіцієнт народжуваності впав із 1,2 дитини на одну жінку до 0,9 при нормі відновлення населення 2,2.

«Як наслідок, українська нація старіє. Зараз 18% населення у віці 65+ років, а співвідношення працюючих і пенсіонерів складає 1 до 1. Станом на 1 січня в Україні було 10,8 млн працюючих, за яких сплачувались внески до солідарної пенсійної системи, і 10,5 млн пенсіонерів, які отримували виплати з цієї системи. Тобто вже зараз один працюючий утримує одного пенсіонера», – зазначає перша заступниця міністра.

Для порівняння: в Австрії є 3,9 млн працюючих і 2,5 млн. пенсіонерів, тобто співвідношення складає 1,6:1. У Німеччині – 39 млн. працюючих і 21 млн. пенсіонерів, співвідношення – 1,8:1. В Іспанії – 19,5 млн. зайнятих на 8,8 млн. пенсіонерів, співвідношення – 2,2:1.

Марчак пояснює, що низьке співвідношення працюючих і пенсіонерів – це головне обмеження для зростання пенсій у нашій країні. «За 2023 рік на пенсійне страхування сплачено 428,5 млрд грн єдиного внеску при кількості платників страхового внеску 10,8 млн. осіб. Отже в середньому в місяць кожна людина, яка працює, в середньому сплатила 3307 грн, які можна було спрямувати на виплату пенсій», – вказала вона.

За словами заступниці міністра підстав для покращення демографії в Україні поки що немає. «Ми у Мінсоцполітики розробили проєкт «Стратегії демографічного розвитку», ціль якого – стабілізувати ситуацію, і змінити ключові демографічні тренди з негативних на позитивні. Без цього і без суттєвих змін у рівні зайнятості населення, нам не досягти суттєвого збільшення у співвідношенні працюючих і пенсіонерів, – а саме це є критичним для солідарної пенсійної системи» – пояснила Марчак.

Чиновниця Мінсоцполітики зазначила, що якщо людина бажає отримувати вищу пенсію, то в її інтересах – довше залишатись активним учасником ринку праці.

«Чим довше я працюю і чим вищі внески до пенсійної системи я сплачую, тим більшим є обсяг фінансового ресурсу, доступного до виплати пенсій вже зараз. Чим я довше плачу страхові внески, тим більше це, через формулу обрахунку пенсії, збільшує її розмір. Саме так має працювати страховий принцип пенсійного забезпечення. Так, сьогодні цей страховий принцип працює далеко не ідеально. Тому ми вже розробили проєкт реформи солідарного пенсійного забезпечення, мета якої – забезпечити цей страховий принцип, пряму залежність обсягу сплати внесків і розміру вашої пенсії у майбутньому», – пояснила Дарина Марчак.

Заступниця міністра, зазначила, що в українцях, які працюватимуть довше, зацікавлені роботодавці і держава в цілому. «За оцінками Мінекономіки, дефіцит на ринку праці в середньостроковій перспективі складатиме 4,5 млн осіб. Оцінки Міжнародної організації праці ще більш песимістичні: МОП прогнозує, що нам необхідно буде залучити додатково 8,6 млн працівників протягом наступних десяти років», – додала вона.

Заступниця міністра зауважила, що якщо ми хочемо мати високу пенсію, яка буде співставна з нашим середнім заробітком протягом життя, ми маємо робити власні накопичення на пенсію. «Це практика багатьох розвинених країн, про що свідчить статистика ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)», – пояснила вона.

Як зазначила Дарина Марчак, у країнах ОЕСР державні, а разом з ними і солідарні, і накопичувальні пенсії забезпечують коефіцієнт заміщення пенсією зарплати в середньому 42,2 (для людини, яка отримує заробітну плату на рівні середньої), але завдяки іншим елементам пенсійного страхування загальний коефіцієнт заміщення складає в середньому 57,6.

При цьому, зауважує перша заступниця міністра соціальної політики, солідарні пенсії дають найвищий рівень заміщення пенсій для осіб, які отримували невисокі зарплати. А всі, хто отримували високі, – збільшують свій розмір пенсій через саме накопичення.

Дарина Марчак нагадала, що в Україні вже діє добровільне накопичувальне пенсійне страхування, так званий «третій рівень» пенсійного забезпечення». «На сьогодні є близько 900 тис. учасників добровільних накопичувальних схем, з яких 93,3 тис. осіб вже отримали або отримують пенсійні виплати», – додала вона.

Але, зазначає чиновниця, є очевидним той факт, що рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень в Україні не є достатнім. «Тому нам потрібно впроваджувати накопичувальну пенсійну систему як елемент обовʼязкового пенсійного страхування», – пояснила вона.

Дарина Марчак вважає, що необхідно ухвалити законодавство, яке дасть старт для підготовки інфраструктури для впровадження накопичень. «Так, щоб – коли економіка буде готова до обовʼязкової накопичувальної системи, – Уряд і профільні регулятори встигли зробити всю необхідну «домашню роботу», – пояснила вона.

Нагадаємо, деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Подавати документи потрібно до Пенсійного фонду. Для цього варто подати відповідні документи поштою чи за допомогою сайту ПФУ.

Також у 2024 році зріс мінімальний стаж для виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, в 63 роки – не менше 21 року стажу, в 65 років – від 15 до 21 року стажу.

До слова, голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, кому цьогоріч слід чекати на перерахунок та збільшення пенсій. За словами Капінуса, цього року вже було проведено індексацію пенсій та заплановано кілька масових перерахунків пенсій.

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