Росія вперше визнала, що утримує в полоні українську журналістку

Журналістка затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації

Українська журналістка Вікторія Рощина офіційно перебуває в полоні Російської Федерації. Це підтвердило у листі Міністерство оборони РФ, повідомляє Національна спілка журналістів України.

«За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації», — йдеться в листі, підготовленому російською військовою поліцією.

Лист, датований 17 квітня, Володимир Рощин, батько Вікторії отримав приблизно 22 квітня. Рощин також звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія в полоні. Доступу до неї організація поки що не має.

Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що справи проти неї не заведено. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмена.

Нагадаємо, на окупованій території зникла українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина. Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

До слова, російські військові не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України.