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Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Якщо пенсіонер набув додаткові невраховані 24 місяці стажу станом на 1 квітня 2024-го, із 1 червня буде проведено перерахунок виплати
фото з відкритих джерел

Червневий перерахунок зачепить тільки частину пенсіонерів, які працюють

Відсьогодні, 1 червня 2024, буде проведено перерахунок пенсій для громадян, які працюють. Підвищення торкнеться лише невеликої частини одержувачів. Про це пише oboz.ua.

Червневий перерахунок зачепить тільки частину пенсіонерів, які працюють. Із 10,4 млн громадян на пенсії продовжують працювати 2,7 млн. Вони мають право на перерахунок виплати за формулою кожні 24 місяці. У формулі розрахунку пенсії є стаж. Якщо вам призначили пенсію і ви продовжили працювати, через два роки вам мають збільшити стаж та провести перерахунок.

Ще одна умова: ви маєте набути додаткові невраховані 24 місяці стажу станом на 1 квітня 2024-го. Тоді з 1 червня буде проведено перерахунок виплати.

«Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і ваш розрахунковий розмір пенсії складав 7 тис. грн, то після підвищення ваша пенсія складе 7,4 тис. грн. Також ви отримаєте ще додатково 800 грн за квітень та травень. Якщо ж ваша пенсія з 35 роками стажу складає 10 тис. грн, то після підвищення ви отримаєте вже 10 тис. 571 грн. Ще 1 142 грн ви отримаєте за травень та квітень», – пише видання.

Крім прибавки за червень, розмір якої залежить від зарплати та стажу, також заднім числом заплатять надбавку за травень і квітень. Точну кількість українців, які отримають прибавку, буде відомо після проведення індексації.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

Теги: пенсія пенсіонери гроші

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