Чорна п'ятниця в Rozetka: тенденції минулих років і чого варто чекати

Христина Жиренко

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Чорна п'ятниця в Rozetka: тенденції минулих років і чого варто чекати

На маркетплейсі Rozetka доступні всі категорії товарів

Щороку в листопаді весь світ готується до однієї з найочікуваніших подій – починається сезон грандіозних розпродажів. За грамотного підходу економія досягає значних сум: головне, не проґавити момент, адже запас популярних товарів може швидко закінчитися. Цього року Чорна п'ятниця на Rozetka стартувала 24 листопада. Статистика минулих років, як і огляд вигідних пропозицій, допоможе замовити все необхідне на приємних умовах.

Що купували українці в Rozetka

У листопаді 2024 року щорічний розпродаж пройшов успішно: розмір середнього чека зріс орієнтовно на 40%, що продемонструвало довіру користувачів до маркетплейсу. У рейтингах популярності лідирували такі позиції:

  1. Одним з найбільш затребуваних виявився розділ «Краса і здоров'я». Найвищий попит був на косметику, засоби для догляду, масажери, прилади для стайлінгу, а також засоби гігієни.
  2. Алкоголь і продукти харчування також продемонстрували стійке зростання. У значній частині замовлень були преміальні напої, шоколад і святкові набори, що обумовлено наближенням різдвяних свят.
  3. Незмінно актуальними є товари для дітей, але в Чорну п'ятницю 2024 року ця категорія увійшла до переліку рекордсменів. Порівняно з результатами 2023 року, сума покупок практично потроїлась.
  4. Серед електроніки основний попит припав на ноутбуки, смартфони та повербанки. Останній пункт особливо актуальний: продажі зросли на 70%, чому неабияк сприяли блекаути.
  5. Українські бренди зміцнили свої позиції: їхня частка досягла чверті всіх продажів. З урахуванням Національного кешбеку як доповнення до активних знижок покупцям вдалося чудово заощадити.

Найбільшу активність проявляли користувачі з Києва, Харкова та Львова, тоді як центр і захід країни дещо поступилися за показниками. Найдорожче замовлення склало 800 тисяч гривень – 15 зарядних станцій. Ці показники вкотре доводять, що інтернет-магазин ROZETKA займає провідні позиції у своїй галузі та успішно завоював довіру покупців.

Чорна п'ятниця в Rozetka: тенденції минулих років і чого варто чекати фото 1

Чорна п'ятниця 2025: що варто купити

На маркетплейсі доступні всі категорії: від продуктів харчування і побутової техніки до косметики та індивідуальних засобів гігієни. Значні знижки діють на розділи, які стабільно користуються попитом:

  • електроніка – ноутбуки, смартфони та аксесуари для них, товари для геймерів, телевізори, мобільні батареї та аудіопристрої;
  • товари для дому – тематичний текстиль, постільна білизна, побутові прилади, елементи освітлення та декор;
  • краса та догляд – косметика й товари для макіяжу (пензлі, спонжі, дзеркала), електрощітки, епілятори та масажери, а також доглядові засоби;
  • авто та мото – шини, органайзери, магнітоли, компресори, каністри;
  • зоотовари – корми, туалети та наповнювачі для них, товари для грумінгу, вбрання та засоби від паразитів.

Краще заздалегідь обміркувати всі придбання, щоб з моменту старту розпродажу відразу приступити до оформлення замовлень. Найвигідніші позиції часто зникають буквально за кілька годин – і важливо не пропустити вдалу покупку.

Коли буде Чорна п'ятниця у 2025 році

Свято знижок у Rozetka стартує в понеділок, 24 листопада, і триватиме до неділі включно – 30-го. Є час все обміркувати, нічого не пропустити і зробити дійсно вигідні покупки.

