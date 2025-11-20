Понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення. Гендиректор звернувся до українців

Гендиректор «Київстар» розповів, як покращити якість та стабільність зв’язку під час відключень світла

Надмірне користування мобільним інтернетом перевантажує станції, що зменшує час їхньої автономної роботи

20 листопада понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення по всій Україні. Протягом останньої доби частина мережі працює за допомогою акумуляторів та генераторів. Про це заявив гендиректор мережі «Київстар» Олександр Комаров у своєму блозі в Facebook, пише «Главком».

За словами Олександра Комарова, близько 4% сайтів наразі не працюють через перебої зі зв’язком. Тож користувачі мережі «Київстар» сьогодні спостерігають поганий зв’язок та повільну швидкість інтернету. Гендиректор компанії зауважив, що цей день є одним із найскладніших з літа 2024 року.

Олександр Комаров також розповів, як українцям, які користуються домашнім та мобільним інтернетом, покращити якість та стабільність зв’язку під час відключень електроенергії. «Готуючись до тривалих блекаутів, Київстар ще до початку осені зарезервував 99 % мережі Домашнього Інтернету до 12 годин автономної роботи. Для цього ми встановили понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів. Інвестиції в модернізацію систем резервного живлення Домашнього Інтернету – майже 300 млн грн у 2024–2025 роках», – розповів гендиректор Київстар.

Завдяки цьому фіксована частина мережі працює, коли немає світла. Однак, щоб користувачам мережі «Київстар» покращити стабільність та тривалість інтернету, їм потрібно під’єднати свої роутери до резервного живлення. Для цього підійде павербанк, зарядна станція, або джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

Щоб покращити стабільність інтернету, потрібно під’єднати роутер до резервного живлення фото: Олександр Комаров/Facebook

Олександр Комаров також зауважив, що станом на середину листопада резервне живлення для домашнього інтернету забезпечили лише 15-20 % абонентів Домашнього Інтернету. А після нещодавніх відключень світла в Полтавській області лише 2 % клієнтів подбали про резервне живлення. ««Kyivstar» зробив частину своєї роботи для того, щоб забезпечити резервні рішення для мережі. Тепер важливо, щоб кожен, по можливості, зробив свій крок – так щоб країна залишалась на зв’язку», – додав Олександр Комаров.

Це гендиректор пояснює тим, що українці все частіше починають користуватися саме мобільним інтернетом, який перевантажує базові станції, що зменшує час їхньої автономної роботи. Через це українці й спостерігають погіршення зв’язку та стабільності роботи інтернету.

Раніше «Главком» повідомляв, що 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів