Іноземець підпалив гіпермаркет на Київщині: деталі та фото

У Броварах на Київщині іноземець умисно підпалив гіпермаркет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Як встановило слідство, інцидент стався у торгівельному закладі. 25-річний іноземець, перебуваючи всередині, взяв з полиці пляшку рідини для розпалювання вогню, розлив її на текстильну продукцію та підпалив. Після скоєного підозрюваний одразу залишив місце події.

Внаслідок пожежі було пошкоджено товари та частину торгівельного обладнання магазину.

Жертв та постраждалих серед працівників та відвідувачів гіпермаркету немає.

Поліцейські оперативно провели розшукові заходи і швидко встановили місцеперебування фігуранта, після чого затримали його.

Слідчі Броварської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство за фактом підпалу триває. Відтепер молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.

