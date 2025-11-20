Головна Гроші Бізнес
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Попри проблеми зі зв'язком, 95 % мережі компанії lifecell продовжують працювати
фото з відкритих джерел

lifecell використовує генератори для своїх мереж, що забезпечують 10 годин автономної роботи

В Україні продовжують застосовувати тривалі відключення електроенергії. Українці скаржаться на поганий зв’язок та нестабільний інтернет. Однак пресслужба компанії lifecell заявила, що попри це їхні мережі продовжують працювати, передає «Главком».

Представники компанії lifecell повідомили, що вони надали своїм клієнтам можливість користуватися гарним зв’язком. Для цього lifecell встановила літієві батареї та генератори, які забезпечують автономну роботу обладнання до 10 годин.

Найближчим часом компанія очікує нове постачання генераторів, аби забезпечити українцям стабільну роботу мережі. «Щоб базові станції могли працювати ще довше, ми закуповуємо ще 3500 додаткових генераторів. Перші 1000 очікуємо вже найближчими тижнями, решту – у грудні цього року», – повідомила пресслужба lifecell.

Також у пресслужбі зауважили, що ці дані наведені станом на 20 листопада 13:00 год 2025 року, без урахування базових станцій, які розташовані на «тимчасово окупованих та непідконтрольних територіях, територіях ведення бойових дій та 30-км зоні, мікробазових станцій».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що понад 30 % мережі «Київстар» залишилися без живлення. Протягом останньої доби частина мережі працює за допомогою акумуляторів та генераторів. Про це заявив гендиректор мережі «Київстар» Олександр Комаров. Він також розповів, як українцям, які користуються домашнім та мобільним інтернетом, покращити якість та стабільність зв’язку під час відключень електроенергії.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації щодо мобільного зв'язку під час блекаутів. Він повідомив, що в Україні планується збільшення кількості базових станцій мобільного зв'язку з аварійним живленням, щоб забезпечити стабільну комунікацію під час можливих блекаутів.

Читайте також:

