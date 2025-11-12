У першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни

Навіть дозволені ресурси не завжди доступні, що викликає численні скарги серед мешканців

В Ульяновську та кількох районах області Росії введено постійні обмеження на мобільний інтернет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Влада країни заявляє, що це необхідно для «захисту об'єктів спеціального призначення», однак місцеві жителі скаржаться, що навіть дозволені ресурси не працюють. Зокрема, у регіоні немає доступу до важливих онлайн-сервісів, таких як портал державних послуг, банківські сервіси та інтернет-магазини.

Мобільний інтернет працює лише для сайтів, включених до «білого списку», і, за словами місцевої влади, ці обмеження діятимуть до кінця війни. Проте, в самому Ульяновську, де проживає понад 600 тис. осіб, навіть дозволені ресурси не завжди доступні, що викликає численні скарги серед мешканців.

«У такий спосіб під виглядом безпеки російська влада тестує нову форму цифрової ізоляції та готова розширювати ці практики. В уряді РФ раніше навіть проговорилися, що справжня мета системних відключень мобільного інтернету – не безпека, а обмеження доступу до «небажаної» інформації», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що з 1 березня 2026 року федеральний наглядовий орган «Роскомнадзор» отримає розширені повноваження, які дозволять йому блокувати вебсайти та навіть відключати російський сегмент мережі від глобального інтернету.

Головна зміна полягає в тому, що відомство зможе ухвалювати ці рішення без обов'язкового судового рішення. Для блокування буде достатньо простої підстави – «поширення забороненого контенту».