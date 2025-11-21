Головна Київ Новини
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій)
фото: Нацполіція

У відповідь на вимогу оплатити покупки чоловік дістав страйкбольну гранату

У Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха. Зловмисник намагався вийти з торговельного залу, не сплативши за товар, однак його зупинила касирка. Про це повідомляє поліція Києва, пише «Главком».

У відповідь на вимогу оплатити покупки чоловік дістав страйкбольну гранату, висмикнув запобіжну чеку та передав її наляканій жінці. Після цього втік з місця події, кинувши гранату у смітник, де вона здетонувала, спричинивши паніку серед відвідувачів та перехожих.

У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці фото 1
фото: Нацполіція

На місце інциденту оперативно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які вилучили рештки муляжу гранати. Поліція швидко встановила особу нападника – ним виявився раніше судимий мешканець столиці з кримінальним минулим, зокрема за крадіжки та наркозлочини.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), яка передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 листопада, в одному з торгівельних центрів міста Києва пролунав вибух. За повідомленням поліції, п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату.

Як зазначили столичні пабліки, подія сталась у ТЦ Dream Town, що в Оболонському районі міста. На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає.

