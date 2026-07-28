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В Одесі вибухнуло друге за день авто: загинув водій, пасажирка поранена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі вибухнуло друге за день авто: загинув водій, пасажирка поранена
Поліція розслідує вибух автомобіля в Одесі
фото: Нацполіція

За попередніми даними поліції, вибух стався під час руху автомобіля

В Одесі ввечері 28 липня вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинув водій кросовера, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік перехрестя з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до правоохоронців увечері 28 липня.

За попередніми даними поліції, вибух стався під час руху автомобіля. Водій загинув на місці, а пасажирка зазнала поранень. Її госпіталізували. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

В Одесі вибухнуло друге за день авто: загинув водій, пасажирка поранена фото 1
фото: Нацполіція

Правову кваліфікацію події буде надано після проведення першочергових слідчих дій. У поліції також попередили, що на цій ділянці дороги ускладнений рух транспорту, та закликали водіїв враховувати це під час планування маршруту.
 
Нагадаємо, це вже другий за день вибух автомобіля в Одесі. Вранці 28 липня в Пересипському районі міста здетонував позашляховик. Тоді 49-річний водій зазнав поранень. Поліція повідомила, що вибух стався майже одразу після запуску двигуна, а причини інциденту досі встановлюються.

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Теги: Одеса автомобіль вибух

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