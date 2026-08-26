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У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК
У Тернополі стався конфлікт з ТЦК
фото: Національна поліція України

Конфлікт між ТЦК та цивільними зупинили поліцейські 

У Тернополі стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування та місцевими жителями під час перевірки документів. Подія відбулася 25 серпня близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільської області

Під час розмови військовослужбовців із чоловіком до службового авто підійшла група громадян. Вони почали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку з військовими, унаслідок чого працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження. Конфлікт припинили слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції, які прибули для стабілізації ситуації.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, завдані збитки та ступінь тяжкості травм потерпілих. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Поліція закликає громадян уникати агресії та вирішувати будь-які суперечки виключно в правовому полі.

Нагадаємо, увечері 20 серпня в Луцьку близько тридцяти цивільних напали на групу оповіщення Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка намагалася зупинити автомобіль для перевірки документів. Унаслідок сутички двоє військовослужбовців дістали тілесні ушкодження, а службове авто зазнало значних пошкоджень. 

Як відомо, наймасштабніший подібний конфлікт цього літа стався у Львові: натовп із кількох сотень людей перекинув службовий автомобіль ТЦК через затримання 20-річного хлопця. Інцидент отримав широкий суспільний резонанс, а його учасників згодом розшукували правоохоронці.

Теги: автомобіль Тернопіль поліція конфлікт ТЦК

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