Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Apple Watch 12: розумний годинник для здоров’я, спорту та щоденної активності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Apple Watch 12: розумний годинник для здоров’я, спорту та щоденної активності

Сучасний смартгодинник корисний не лише як екран для сповіщень. Його цінність розкривається тоді, коли дані про тренування, сон і стан організму збираються системно

Сучасний смартгодинник корисний не лише як екран для сповіщень. Його цінність розкривається тоді, коли дані про тренування, сон і стан організму збираються системно та допомагають бачити зміни в динаміці. Саме з цієї точки зору варто оцінювати Apple Watch 12: модель поєднує Always-On Retina дисплей, набір функцій моніторингу здоров’я, GPS і можливості для тренувань у воді.

Годинник доступний у корпусах 42 та 46 мм, тому формат можна підібрати під розмір зап’ястя та звичний сценарій використання. Компактніший варіант менше відчувається на руці, а більший дає більше простору для карт, статистики та повідомлень.

Екран, тренування та навігація

Always-On Retina дисплей із яскравістю до 2000 ніт дозволяє бачити час, показники тренування та іншу інформацію без постійної активації екрана. Ширококутна OLED-панель LTPO3 особливо зручна під час руху, коли користувач дивиться на годинник під кутом.

Для прогулянок, бігу та велотренувань передбачено Precision L1 GPS. Тут важлива не лише побудова маршруту: точніше визначення місцезнаходження впливає на коректність дистанції, темпу та подальший аналіз заняття.

Водонепроникність до 50 метрів дозволяє використовувати годинник під час плавання. Додатково передбачені глибиномір до 6 метрів і датчик температури води, що розширює сценарії для тренувань у басейні та відпочинку біля води.

Сон, серцевий ритм і Vitals

Apple Watch Series 12 відстежують частоту серцевих скорочень, підтримують сповіщення про високий і низький пульс та порушення ритму. Доступні застосунок ЕКГ, функції відновлення ВСР і сповіщення про гіпертонію. Такі дані корисні насамперед для спостереження за змінами у часі, а не для разової оцінки самопочуття.

Застосунок Vitals об’єднує інформацію про пульс, частоту дихання, температуру зап’ястя, тривалість сну та HRV. Відстеження сну доповнене оцінкою сну та сповіщеннями про апное. Це дозволяє порівнювати якість відновлення з рівнем активності та тренувальним навантаженням.

Датчик температури зап’ястя також використовується для відстеження циклу, покращених прогнозів менструації, оцінок фертильного вікна та ретроспективної оцінки овуляції. Apple Intelligence, Siri AI та Audio Intelligence доповнюють повсякденні сценарії голосового керування й роботи з інформацією.

У підсумку Apple Watch 12 варто розглядати як інструмент для тих, хто хоче об’єднати тренування, сон, активність і ключові показники організму в одному щоденному сценарії. Саме взаємозв’язок цих функцій робить годинник кориснішим за простий набір окремих датчиків.

Теги: Apple застосунок технології гаджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розробники наполягають, що нинішні моделі ШІ не становлять значної загрози
ШІ може знищити людство: дослідник Anthropic назвав ризик
10 вересня, 04:27
Apple представить свої новинки
Презентація Apple 2026: трансляція
9 вересня, 20:00
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
4 вересня, 05:50
Тім Кук і Джон Тернус
Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
2 вересня, 02:02
Під час спроби авторизуватися застосунок може не завантажуватися
Масовий збій «Резерв+»: користувачі не можуть увійти в застосунок
1 вересня, 08:54
Як інтеграція України до енергоринку ЄС посилить енергетичну безпеку Європи: пояснення експерта ДТЕК
Як інтеграція України до енергоринку ЄС посилить енергетичну безпеку Європи: пояснення експерта ДТЕК
26 серпня, 17:22
Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм
Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм Реклама
26 серпня, 14:03
Безпілотник усе ще потребує оператора-людини, однак чимало новітніх моделей уже обходяться без нього
Штучний інтелект ускладнив контроль над сучасними війнами – Foreign Policy
17 серпня, 06:15
Формально пристрої й далі працюватимуть, а ремонт у незалежних сервісних центрах залишиться можливим
Apple відмовилася ремонтувати культові гаджети: причина
16 серпня, 02:24

Товари та послуги

Apple Watch 12: розумний годинник для здоров’я, спорту та щоденної активності
Apple Watch 12: розумний годинник для здоров’я, спорту та щоденної активності
Довга дорога з дітьми: що в автомобілі справді працює на комфорт пасажирів
Довга дорога з дітьми: що в автомобілі справді працює на комфорт пасажирів
Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм
Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм
Стало відомо, які товари можуть зникнути з українських магазинів через удари РФ
Стало відомо, які товари можуть зникнути з українських магазинів через удари РФ
Як обрати ветеринарну клініку в Києві: чекліст власника
Як обрати ветеринарну клініку в Києві: чекліст власника
Коли подобова оренда авто у Києві вигідніша за таксі
Коли подобова оренда авто у Києві вигідніша за таксі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua