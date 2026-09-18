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Що може показати цитологічне дослідження та кому воно потрібне?

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Що може показати цитологічне дослідження та кому воно потрібне?

Цитологічні дослідження – зручний спосіб діагностики

Що може показати цитологічне дослідження та кому воно потрібне?

Цитологічні дослідження (цитологія) – потужний діагностичний інструмент, завдяки якому можна виявити широкий спектр патологічних змін у клітинах. Саме тому цитологія використовується для оцінки стану клітин і своєчасного виявлення захворювань.

Що показують цитологічні дослідження?

Цитологія дає змогу оцінити стан клітин під мікроскопом і виявити зміни, які лікар не помічає під час звичайного огляду. За допомогою цього аналізу можна:

  1. Виявити запальні процеси. Аналіз показує наявність запальних клітин (макрофагів і лейкоцитів) у зразку.
  2. Діагностувати передракові та ракові захворювання. Цитологія виявляє атипові клітини – вони відрізняються від нормальних за формою, розміром і структурою. Її часто використовують для скринінгу й діагностики раку ендометрію та шийки матки.
  3. Оцінити гормональний фон. Цитологічне дослідження вагінального мазка дає змогу перевірити рівень естрогенів.

Цей діагностичний інструмент також використовують для того, щоб оцінити, наскільки ефективним є лікування онкологічних захворювань. Аналіз показує, чи зменшилася кількість ракових клітин після променевої терапії чи хіміотерапії.

Кому потрібне цитологічне дослідження?

Лікар призначає мазок на цитологію у разі кровотеч у період постменопаузи чи порушень менструального циклу. Це дослідження часто рекомендують жінкам для профілактики раку шийки матки, а також пацієнтам із підозрою на онкологічні захворювання. Також його призначають тим, хто хоче пройти профілактичний огляд.

Як здати цитологію?

Здати мазок на склі для визначення атипових клітин можна в мережі лабораторій «Сінево». Тут легко записатися завчасно онлайн або просто підійти до відділення, розташованого у зручній для вас локації – усі адреси зазначено на сайті.

Варто зазначити, що взяття біоматеріалу проводиться лише у жінок. Упродовж 14 діб бажано не вживати антибактеріальні препарати, упродовж 3 діб – відмовитися від спринцювання, застосування тампонів і вагінальних лікарських засобів, а також уникати статевих контактів.

Цитологічні дослідження – зручний спосіб діагностики. Не ігноруйте профілактичні огляди та своєчасно звертайтеся до фахівців.

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Теги: лікар медицина здоров'я

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