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На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії
фото: Національна поліція України

Автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом

На Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом постраждали 11 людей. Про це повідомили у поліції Львівської області, інформує «Главком».

ДТП сталася близько 19:30 у п’ятницю, 31 липня, на автодорозі «Дрогобич – Довголука» між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей фото 1

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний житель Дрогобицького району. У салоні автобуса перебували 14 пасажирів.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій Skoda та дві його пасажирки віком 12 і 15 років, а також водій автобуса та семеро його пасажирок. Усі пасажирки автобуса – жительки району віком від 22 до 59 років.

На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей фото 2

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей фото 3

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та продовжив строк тримання під вартою 49-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz. Чоловіка підозрюють у скоєнні резонансної аварії у підземному переході на Чоколівці, внаслідок якої загинули четверо людей. Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей, серед яких пасажирка Mercedes-Benz, дістали травми.

Також у Голосіївському районі Києва в четвер, 30 липня, водій вантажівки на швидкості протаранив металевий відбійник. У водія автомобіля виявили ознаки сп’яніння, але від освідування він відмовився.

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Теги: водій автомобіль розслідування Skoda ДТП Львівщина

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