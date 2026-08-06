Автомобіль в Одесі провалився під землю прямо під час руху (фото)
Водій встиг залишити легковик до того, як транспортний засіб повністю опинився у заповненій водою ямі
В Одесі легковий автомобіль під час руху провалився під землю. Водій встиг самостійно залишити транспортний засіб, після чого авто повністю опинилося у заповненій водою ямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана. До Служби порятунку надійшло повідомлення, що під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
Як повідомили рятувальники, водій не постраждав, оскільки встиг покинути автомобіль ще до того, як той повністю занурився у провалля.
Працівники ДСНС відкачали воду з ями за допомогою спеціального обладнання, після чого закріпили автомобіль і, використовуючи спецтехніку, підняли його на поверхню. Унаслідок події ніхто не постраждав. Причини утворення провалля наразі не повідомляються.
Нагадаємо, 22 липня Одесу накрила сильна злива. За пів години в місті випало 30 мм опадів при місячній нормі 45 мм, що спричинило масштабні підтоплення та ускладнило рух транспорту.
Через затоплення були перекриті сім вулиць, а внаслідок пошкодження трансформаторних підстанцій і ліній електропередач тисячі споживачів залишилися без електропостачання. Тоді рятувальники також відкачували воду з підтоплених територій і допомагали водіям діставати автомобілі із затоплених ділянок.
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