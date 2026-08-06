Автомобіль в Одесі провалився під землю прямо під час руху (фото)

Водій встиг залишити легковик до того, як транспортний засіб повністю опинився у заповненій водою ямі

В Одесі легковий автомобіль під час руху провалився під землю. Водій встиг самостійно залишити транспортний засіб, після чого авто повністю опинилося у заповненій водою ямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана. До Служби порятунку надійшло повідомлення, що під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.

фото: ДСНС

Як повідомили рятувальники, водій не постраждав, оскільки встиг покинути автомобіль ще до того, як той повністю занурився у провалля.

фото: ДСНС

Працівники ДСНС відкачали воду з ями за допомогою спеціального обладнання, після чого закріпили автомобіль і, використовуючи спецтехніку, підняли його на поверхню. Унаслідок події ніхто не постраждав. Причини утворення провалля наразі не повідомляються.

фото: ДСНС

Нагадаємо, 22 липня Одесу накрила сильна злива. За пів години в місті випало 30 мм опадів при місячній нормі 45 мм, що спричинило масштабні підтоплення та ускладнило рух транспорту.

Через затоплення були перекриті сім вулиць, а внаслідок пошкодження трансформаторних підстанцій і ліній електропередач тисячі споживачів залишилися без електропостачання. Тоді рятувальники також відкачували воду з підтоплених територій і допомагали водіям діставати автомобілі із затоплених ділянок.