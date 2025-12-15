Головна Країна Політика
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
скриншот з трансляції

Офіс у Берліні займатиметься експортом української зброї та спільними виробничими проєктами з Німеччиною

Один із перших українських офісів з експорту озброєння буде відкритий у Німеччині. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час німецько-українського економічного форуму в Берліні 15 грудня, трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський подякував Німеччині за підтримку та висловив переконання, що ФРН продовжить допомагати Україні й надалі.

«І дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу й підтримку, але й пропонує спільні проєкти, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас. Звісно, найперше – це оборонне виробництво, і ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження й давали нашим воїнам результати на полі бою. Саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї та спільними виробничими проєктами з вашою країною», – продовжив він. 

Німеччина є одним із найбільших торговельних партнерів України в Європі, додав Зеленський, висловивши впевненість, що «так буде залишатись і надалі». За його словами, одне з головних завдань українського уряду – залучати більше компаній і укладати більше контрактів із Німеччиною.

«Це об'єднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Євросоюзу, бо так чи інакше залучає також сусідів. Українська спільнота в Німеччині є однією з найбільш інтегрованих, і це сотні тисяч людей, які дійсно поважають країну, яка їх прихистила» , – додав він.

Як пише dpa, українська компанія Frontline Robotics і німецька оборонна компанія Quantum Systems оголосили сьогодні на форумі в Берліні, що разом запустять виробництво бойових дронів на території Німеччини. Потужності виробництва оцінюють у десятки тисяч БПЛА на рік. Дрони вироблятимуть на замовлення Міноборони України. 

Ідеться про виробництво логістичних дронів «Лінза», розвідувальних БПЛА Zoom і роботизованих турелей «Буря». 

Володимир Зеленський Україна президент озброєння Офіс президента Берлін Німеччина

