Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов'язковим контролем

glavcom.ua
Ірина Озтурк
Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов’язковим контролем
Європа захищає економічну безпеку від геополітичних ризиків
ЄС посилює перевірку іноземних інвестицій з-за зростаючих геополітичних загроз

Європейський Союз досяг важливої домовленості щодо посилення перевірки прямих іноземних інвестицій у блоці. Це рішення ухвалено на тлі зростання геополітичної напруги та побоювань щодо фінансових вкладень з третіх країн, зокрема Китаю. Про це пише «Главком» із посиланням на euronews.com.

Європейський парламент та держави-члени ЄС узгодили спільний текст, який значно посилює чинні правила. Хоча держави-члени ЄС зберігають найвищу владу у питаннях перевірки, новий договір значно розширює мінімальний обсяг національних механізмів контролю.

Обов'язкова перевірка тепер поширюватиметься на інвестиції у такі критично важливі сектори:

  • Військове обладнання;
  • Штучний інтелект (ШІ) та квантові технології;
  • Напівпровідники та сировина;
  • Транспортна та цифрова інфраструктура;
  • Виборчі системи.

«Вимагаючи від усіх держав-членів запровадити механізм перевірки та зміцнюючи співпрацю між ними, регламент закриває потенційні лазівки для інвестицій з високим ризиком на внутрішньому ринку», – заявив євродепутат Бернд Ланге, голова торгового комітету парламенту. Він підкреслив, що це гарантує перевірку інвестицій у критичні сектори всіма країнами-членами, незалежно від їхньої початкової позиції.

Модернізована структура є частиною ініціативи Європейської комісії, спрямованої на зміцнення економічної оборони ЄС. Дипломати зазначають, що геополітичний контекст суттєво змінився, і торгівля більше не може розглядатися як нейтральна операція. Нещодавні випадки продемонстрували використання економічних інструментів проти Європи у геополітичних цілях.

У вересні Нідерланди взяли під державний нагляд китайську компанію Nexperia через побоювання, що критично важливі технології можуть бути переправлені до Китаю. У відповідь Пекін обмежував експорт мікросхем до Європи, що ставило під загрозу автопромисловість ЄС.

З жовтня 2020 року в ЄС вже діяв механізм співпраці щодо відбору прямих іноземних інвестицій, проте він часто стикався з опором з боку економічних суб'єктів, які «не бачили ризиків». Нові правила, а також постанова 2023 року про перевірку субсидій, наданих компаніям з країн, що не входять до ЄС, зміщують фокус контролю саме на Китай.

До слова, високі процентні ставки і гальмування економіки призвели до першого за п'ять років падіння інвестицій у РФ. У III кварталі вони скоротилися на 3,1%. Останній раз таке було в III кварталі 2020 року, коли падіння інвестицій склало 5%. 

