Трамп оголосив про створення класу військових суден на честь себе

За задумом Трампа, судна, названі на його честь, мають посилити військову перевагу США

Новий «Trump class» має стати «золотим флотом» США та оснащуватися гіперзвуковими і ядерними ракетами

Президент США Дональд Трамп представив проєкт нового класу військових кораблів, названих на його честь. Судна планують побудувати протягом найближчих 2,5 років, і вони повинні посилити військову перевагу країни, відродити американську суднобудівну промисловість та стати платформою для сучасного озброєння. Про це повідомляє The New York Times.

Трамп анонсував будівництво військових суден «класу Трампа», які, за його задумом, мають стати «золотим флотом» для США, та показав їхні візуалізації.

Судна мають поповнити лави флоту із понад п’ятьма десятками есмінців «Арлі Берк», які зараз складають основу ВМС США – але, як кажуть знайомі з міркуваннями Трампа, він вважає їх недостатньо конкурентними на тлі суден, які є у флотах іноземних держав.

Судна класу «Трамп» можуть мати водотоннажність до понад 35 000 тонн, що удвічі більше, ніж найбільші надводні кораблі, які вже має флот США, та зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.

Трамп заявив, що нові кораблі мають «допомогти зберегти військову перевагу США, відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу».

Президент США зазначив, що сам долучався до розробки проєкту нових суден.

«Нам дуже потрібні кораблі… Наші кораблі, деякі з них, стали старими й зношеними, і ми зараз підемо у зовсім протилежному напрямку», – заявив він.

За його словами, у спроможностях суден будуть використосуватися технології штучного інтелекту.

Трамп висловив очікування, що двоє нових суден побудуть упродовж наступних 2,5 років, а загалом їх буде двадцять, і що він вже наступного тижня зустрінеться з представниками оборонних компаній у Флориді, щоб обговорити прискорення графіків будівництва військових кораблів.

