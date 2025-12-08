Головна Світ Економіка
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
фото з відкритих джерел

Ізраїльський стартап Remilk запускає лабораторно створене молоко без тварин у супермаркети та заклади харчування, обіцяючи смак і текстуру, ідентичні натуральному продукту

Перші партії cow-free молока Remilk вже з’явилися у кав’ярнях та ресторанах Ізраїлю, а з початку 2026 року продукт надійде у великі торговельні мережі. Лабораторне молоко виготовлене з молочних білків без використання тварин, не містить лактози, холестерину, антибіотиків та гормонів росту. Про це повідомляє The Times of Israel.

Компанія уклала партнерство з Gad Dairies, щоб вивести на ринок продукт cow-free milk – молоко, яке за смаком та текстурою ідентичне натуральному. З січня у супермаркетах продаватимуть молоко з 3% жирності та ванільний напій під брендом New Milk без лактози, холестерину, антибіотиків та гормонів росту. Для закладів харчування запускається лінійка Barista milk, яка підходить для кави та кулінарії.

Білки Remilk хімічно ідентичні традиційним молочним білкам, що дозволяє створювати продукти з тим самим смаком, текстурою та функціональністю. Вміст цукру в продуктах на 75% менший, вони збагачені кальцієм і вітамінами.

Виробництво базується на ферментації дріжджів, що гарантує повну відсутність тваринних інгредієнтів. За словами співзасновника та технічного директора Орі Кохаві, «нове молоко» піниться та поводиться як справжнє у каві та кулінарії.

Опитування показало, що понад 90% ізраїльтян споживають молоко тваринного походження, але 61% також купують альтернативні варіанти. Продукти Remilk є кошерними (parve) та підходять для веганів.

«Наші нові молочні продукти – це добра новина для тих, хто дотримується кашруту і тепер може пити каву з parve-молоком після м’ясної страви, яке смакує як справжнє», – зазначив співзасновник та генеральний директор Авів Вольф.

Світовий ринок альтернативного молока оцінюється у $32 млрд у 2024 році і може зрости до $57 млрд до 2030-го. Хоча наразі він переважно складається з рослинних напоїв на основі сої, мигдалю, кокосу та вівса, технології точної ферментації відкривають новий сегмент продуктів, максимально наближених до справжнього молока.

Нагадаємо, що через скорочення поставок українського масла, сухого молока та казеїну на зовнішні ринки виробництво цих продуктів стало збитковим. Американські молочні товари дешевші та витісняють українську продукцію на європейському ринку. 

Теги: харчування технології продукти ринок Ізраїль

