Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт

Три практичні правила, які допоможуть інтерпретувати реальну річну процентну ставку без зайвих емоцій

Позичальник відкриває сайт МФО, бачить ставку 1% на день і думає: «30% за місяць – дорого, але терпимо». Потім дивиться на графу РРПС – і там 3000%, 5000%, а то й 674099%. Цифра виглядає абсурдною. Перша реакція – помилка. Друга – підозра в шахрайстві. Ні перше, ні друге не відповідає дійсності. За трьома-п’ятьма нулями ховається не обман, а особливість формули, яку законодавці обрали для вимірювання вартості кредиту.

Ринок мікрокредитування в Україні обслуговує мільйони людей: 8,6 мільйона позик на 56,76 млрд грн за 2025 рік, за статистикою Opendatabot. Кожен з цих позичальників стикається з РРПС у договорі, і більшість не розуміє, що означає ця цифра. Стаття – не виправдання високих ставок, а розбір арифметики, що стоїть за показником.

Що таке РРПС і навіщо його вигадали

Реальна річна процентна ставка (РРПС) – це стандартизований показник повної вартості кредиту, приведений до річного еквівалента. Він включає не тільки відсоткову ставку, а й комісії за видачу, обслуговування, страхові платежі – все, що позичальник сплачує кредитору. Формулу закріплено у Законі про споживче кредитування, і кредитори зобов’язані розраховувати РРПС для кожного продукту.

Логіка створення РРПС проста: дати позичальнику єдине число для порівняння будь-яких кредитів між собою. Іпотека на 20 років, автокредит на 5 років, мікропозика на 14 днів – усі зводяться до одного масштабу. Проблема в тому, що масштаб цей – річний. І саме тут починається математика, яка перетворює помірну переплату в астрономічний відсоток.

Арифметика перетворення: від 30% за місяць до 3000% за рік

Розглянемо конкретний приклад. Позичальник оформлює кредит онлайн на карту: 5000 грн на 30 днів під 1% на день. Переплата – 1500 грн, тобто 30% від тіла кредиту. Сума відчутна, але зрозуміла: взяв 5000, повернув 6500.

Тепер формула РРПС бере ці 30% переплати за місяць і перераховує в річний еквівалент. Не множенням на 12 – це дало б лише 360%. Формула використовує складний відсоток: гіпотетично, якби позичальник брав такий кредит щомісяця, кожна наступна переплата нараховувалась би на попередню. Результат – РРПС понад 3000%. Реальна переплата залишається тією ж 1500 грн, але річний еквівалент вибухає через ефект компаундування.

Скоротимо термін до 14 днів. Ті ж 5000 грн під 1% на день, переплата – 700 грн (14%). Здавалося б, менше. Але за рік у 14-денний цикл вміщується 26 періодів замість 12, і кожен множиться на попередній. РРПС зростає ще агресивніше, хоча абсолютна сума до сплати знизилась. Парадокс, який збиває з пантелику мільйони позичальників.

Комісія як мультиплікатор РРПС

Відсоткова ставка – лише частина рівняння. За даними дослідження Банкрейт, 58,5% кредитних продуктів на українському ринку передбачають комісію за видачу, середній розмір якої становить 25,3% від суми. Ця комісія потрапляє у формулу РРПС нарівні з відсотками – і результат стає ще більш вражаючим.

Конкретна ілюстрація: кредит 5000 грн на 30 днів зі ставкою 0,01% без комісії. Переплата мінімальна – 15 грн. РРПС такого продукту – 3,72%. Цілком порівнянно з банківським депозитом, тільки в зворотному напрямку.

Тепер додамо до того ж продукту комісію 15%. Переплата зростає на 750 грн, і РРПС підскакує до 12400%. Ставка не змінилась – 0,01%. Але одноразова комісія, розподілена формулою на 30-денний період і приведена до річного еквівалента, дає п’ятизначне число. Саме цей механізм пояснює розкид РРПС на ринку: від 3,72% до 674099%.

Чому банківський кредит і мікропозика непорівнянні за РРПС

Споживчий кредит у банку – 20-40% річних. Мікрокредит – медіана 3832%. Різниця в сто разів. Але це порівняння хибне, і ось чому.

Банківський кредит видається на 12-60 місяців. РРПС для нього – це фактично та сама річна ставка з невеликою надбавкою за комісії, бо період кредитування вже вимірюється роками. Масштабування мінімальне: річну ставку переводять у річну ж РРПС.

Мікрокредит видається на 7-30 днів. Тут формула РРПС масштабує переплату за тижні в річний еквівалент. Чим коротший термін – тим агресивніший множник. Позика на 7 днів з переплатою 7% генерує РРПС понад 10000%, хоча абсолютна переплата – 350 грн з 5000 грн. Банківський кредит на 36 місяців під 30% річних при тілі 50000 грн дає переплату 25000-30000 грн. Хто переплатив більше – питання без однозначної відповіді, але РРПС каже: мікрокредит «дорожчий» у сотні разів.

РРПС проектувався для порівняння продуктів з однаковим горизонтом. Порівнювати 30-денну мікропозику з 3-річним банківським кредитом через РРПС – як порівнювати швидкість літака і пішохода в кілометрах за рік: технічно коректно, практично безглуздо.

Що РРПС повідомляє, а що – ні

РРПС корисний у двох сценаріях. Перший – порівняння мікрокредитів між собою. Якщо один продукт має РРПС 1500%, а інший – 6000%, перший дешевший за повною вартістю, і це надійний орієнтир. Другий сценарій – виявлення прихованих витрат. Ставка 0,01% з РРПС 12400% – сигнал, що основна вартість закладена в комісії, а не у відсотках.

Чого РРПС не показує – скільки гривень позичальник фактично заплатить. Людина, яка бере 5000 грн на 14 днів, заплатить 700 грн переплати при ставці 1%. Це конкретна сума, яку можна зіставити з бюджетом. РРПС тієї ж позики – тисячі відсотків – не дає жодної інформації про абсолютну суму витрат. Він описує інтенсивність вартості в часі, а не розмір рахунку.

Тому фінансово грамотний підхід передбачає аналіз обох показників: РРПС для порівняння альтернатив, абсолютна переплата – для оцінки посильності.

Регулювання і європейський контекст

З 2024 року Національний банк України обмежив денну ставку мікрокредитів рівнем 1%. До цього окремі кредитори встановлювали 2-3% на день, і РРПС таких продуктів сягав шестизначних чисел. Обмеження знизило верхню межу ставок, але не торкнулось комісій – а саме вони є основним драйвером екстремальних значень РРПС.

Ефект ліміту ілюструє проста арифметика. До обмеження: ставка 2% на день, кредит 5000 грн на 30 днів, переплата – 3000 грн (60%), РРПС – десятки тисяч відсотків. Після обмеження: ставка 1% на день, переплата – 1500 грн (30%), РРПС знижується в рази. Прогрес є, але медіана РРПС по ринку – 3832% – залишається числом, яке шокує будь-кого, хто звик до банківських 20-40%.

Регулятор розглядає додаткові обмеження повної вартості кредиту, але конкретних рішень на сьогодні не ухвалено. Поки що РРПС залишається показником, який відлякує, але не захищає.

Еквівалент РРПС – APR (Annual Percentage Rate) – використовується в ЄС, Великій Британії, США. Формула практично ідентична, різниця – в регуляторних обмеженнях. У Польщі загальна вартість мікрокредиту обмежена 45% від тіла позики, у Литві – 100%. В Україні ліміту на загальну переплату не існує: обмежена тільки денна ставка (1%), а комісії не лімітовані. Тому РРПС польського мікрокредиту рідко перевищує 200%, литовського – 500%, а українського – вимірюється тисячами. Це не означає, що українські кредитори «жадібніші» – відмінність у зрілості регуляторного середовища. Європейські ринки пройшли шлях до жорсткого обмеження повної вартості протягом 10-15 років, Україна перебуває на початку цього шляху.

Три числа, які мають значення

Замість панічної реакції на п’ятизначний РРПС, є три цифри, на яких варто зосередитись при виборі онлайн кредиту на карту.

Перша – абсолютна сума до повернення. Не відсоток, не ставка, а конкретна сума в гривнях: «беру 5000, повертаю 6500». Ця цифра зрозуміла без фінансової освіти і дає миттєву відповідь на питання «чи можу я це собі дозволити».

Друга – РРПС для порівняння між продуктами. Якщо два кредитори пропонують однакову суму на однаковий термін, нижчий РРПС означає меншу повну вартість. Тут показник працює бездоганно – саме для цього його створювали.

Третя – розбивка переплати на компоненти: скільки припадає на відсотки, скільки – на комісію. Кредит з переплатою 2000 грн, де 1500 – відсотки і 500 – комісія, принципово відрізняється від кредиту з тією ж переплатою, де 500 – відсотки і 1500 – комісія. Перший стає дешевшим при достроковому погашенні (відсотки зменшуються щодобово), другий – ні (комісія фіксована).

Як не дати РРПС себе налякати

Мільйони українців щорічно оформлюють кредити онлайн, і кожен з них бачить РРПС у договорі. Три практичні правила допоможуть інтерпретувати цей показник без зайвих емоцій.

Правило перше: ігнорувати РРПС як абсолютну цифру. 3832% – це не «в 38 разів більше, ніж тіло кредиту». Це математичне перетворення місячної переплати в річний масштаб. Фактична переплата за кредит 5000 грн на 30 днів під 1% – 1500 грн, і ця сума не зміниться незалежно від того, яке число написано у графі РРПС.

Правило друге: використовувати РРПС для порівняння, а не для оцінки. Якщо серед кредитів онлайн один продукт має РРПС 2000%, а інший – 5000% при однакових сумі та терміні, перший об’єктивно дешевший. Тут показник виконує свою пряму функцію. Знайти продукти з найнижчим РРПС можна через сервіси, що порівнюють умови кредитування за повною вартістю – наприклад, обрати кредит на порталі, де фільтрація враховує і ставку, і комісії.

Правило третє: підозрювати комісію при аномально низькій ставці. Ставка 0,01% з РРПС 12400% – це не магія і не помилка. Це ознака того, що вартість кредиту сконцентрована в комісії за видачу, а не у відсотках. Перевірити це можна за 30 секунд у паспорті кредитного продукту.

Що стоїть за числом

РРПС мікрокредитів – заручник математики, а не показник несправедливості. Формула, створена для річних продуктів, механічно множить короткострокову переплату у велике число. Медіана 3832% по ринку відповідає типовій переплаті 25-35% за місяць – сума відчутна, але далека від катастрофи, яку навіює п'ятизначний відсоток.

Проблема не в самому показнику – він виконує функцію стандартизації. Проблема в тому, що його подають без контексту. РРПС 3832% у договорі без пояснення механіки – як діагноз латиною без перекладу: формально інформує, фактично залишає позичальника з тривогою і нерозумінням. Фінансова грамотність починається з уміння бачити за відсотками – гривні, а за формулою – логіку.