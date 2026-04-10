Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Три практичні правила, які допоможуть інтерпретувати реальну річну процентну ставку без зайвих емоцій

Позичальник відкриває сайт МФО, бачить ставку 1% на день і думає: «30% за місяць – дорого, але терпимо». Потім дивиться на графу РРПС – і там 3000%, 5000%, а то й 674099%. Цифра виглядає абсурдною. Перша реакція – помилка. Друга – підозра в шахрайстві. Ні перше, ні друге не відповідає дійсності. За трьома-п’ятьма нулями ховається не обман, а особливість формули, яку законодавці обрали для вимірювання вартості кредиту.

Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт фото 1

Ринок мікрокредитування в Україні обслуговує мільйони людей: 8,6 мільйона позик на 56,76 млрд грн за 2025 рік, за статистикою Opendatabot. Кожен з цих позичальників стикається з РРПС у договорі, і більшість не розуміє, що означає ця цифра. Стаття – не виправдання високих ставок, а розбір арифметики, що стоїть за показником.

Що таке РРПС і навіщо його вигадали

Реальна річна процентна ставка (РРПС) – це стандартизований показник повної вартості кредиту, приведений до річного еквівалента. Він включає не тільки відсоткову ставку, а й комісії за видачу, обслуговування, страхові платежі – все, що позичальник сплачує кредитору. Формулу закріплено у Законі про споживче кредитування, і кредитори зобов’язані розраховувати РРПС для кожного продукту.

Логіка створення РРПС проста: дати позичальнику єдине число для порівняння будь-яких кредитів між собою. Іпотека на 20 років, автокредит на 5 років, мікропозика на 14 днів – усі зводяться до одного масштабу. Проблема в тому, що масштаб цей – річний. І саме тут починається математика, яка перетворює помірну переплату в астрономічний відсоток.

Арифметика перетворення: від 30% за місяць до 3000% за рік

Розглянемо конкретний приклад. Позичальник оформлює кредит онлайн на карту: 5000 грн на 30 днів під 1% на день. Переплата – 1500 грн, тобто 30% від тіла кредиту. Сума відчутна, але зрозуміла: взяв 5000, повернув 6500.

Тепер формула РРПС бере ці 30% переплати за місяць і перераховує в річний еквівалент. Не множенням на 12 – це дало б лише 360%. Формула використовує складний відсоток: гіпотетично, якби позичальник брав такий кредит щомісяця, кожна наступна переплата нараховувалась би на попередню. Результат – РРПС понад 3000%. Реальна переплата залишається тією ж 1500 грн, але річний еквівалент вибухає через ефект компаундування.

Скоротимо термін до 14 днів. Ті ж 5000 грн під 1% на день, переплата – 700 грн (14%). Здавалося б, менше. Але за рік у 14-денний цикл вміщується 26 періодів замість 12, і кожен множиться на попередній. РРПС зростає ще агресивніше, хоча абсолютна сума до сплати знизилась. Парадокс, який збиває з пантелику мільйони позичальників.

Комісія як мультиплікатор РРПС

Відсоткова ставка – лише частина рівняння. За даними дослідження Банкрейт, 58,5% кредитних продуктів на українському ринку передбачають комісію за видачу, середній розмір якої становить 25,3% від суми. Ця комісія потрапляє у формулу РРПС нарівні з відсотками – і результат стає ще більш вражаючим.

Конкретна ілюстрація: кредит 5000 грн на 30 днів зі ставкою 0,01% без комісії. Переплата мінімальна – 15 грн. РРПС такого продукту – 3,72%. Цілком порівнянно з банківським депозитом, тільки в зворотному напрямку.

Тепер додамо до того ж продукту комісію 15%. Переплата зростає на 750 грн, і РРПС підскакує до 12400%. Ставка не змінилась – 0,01%. Але одноразова комісія, розподілена формулою на 30-денний період і приведена до річного еквівалента, дає п’ятизначне число. Саме цей механізм пояснює розкид РРПС на ринку: від 3,72% до 674099%.

Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт фото 2

Чому банківський кредит і мікропозика непорівнянні за РРПС

Споживчий кредит у банку – 20-40% річних. Мікрокредит – медіана 3832%. Різниця в сто разів. Але це порівняння хибне, і ось чому.

Банківський кредит видається на 12-60 місяців. РРПС для нього – це фактично та сама річна ставка з невеликою надбавкою за комісії, бо період кредитування вже вимірюється роками. Масштабування мінімальне: річну ставку переводять у річну ж РРПС.

Мікрокредит видається на 7-30 днів. Тут формула РРПС масштабує переплату за тижні в річний еквівалент. Чим коротший термін – тим агресивніший множник. Позика на 7 днів з переплатою 7% генерує РРПС понад 10000%, хоча абсолютна переплата – 350 грн з 5000 грн. Банківський кредит на 36 місяців під 30% річних при тілі 50000 грн дає переплату 25000-30000 грн. Хто переплатив більше – питання без однозначної відповіді, але РРПС каже: мікрокредит «дорожчий» у сотні разів.

РРПС проектувався для порівняння продуктів з однаковим горизонтом. Порівнювати 30-денну мікропозику з 3-річним банківським кредитом через РРПС – як порівнювати швидкість літака і пішохода в кілометрах за рік: технічно коректно, практично безглуздо.

Що РРПС повідомляє, а що – ні

РРПС корисний у двох сценаріях. Перший – порівняння мікрокредитів між собою. Якщо один продукт має РРПС 1500%, а інший – 6000%, перший дешевший за повною вартістю, і це надійний орієнтир. Другий сценарій – виявлення прихованих витрат. Ставка 0,01% з РРПС 12400% – сигнал, що основна вартість закладена в комісії, а не у відсотках.

Чого РРПС не показує – скільки гривень позичальник фактично заплатить. Людина, яка бере 5000 грн на 14 днів, заплатить 700 грн переплати при ставці 1%. Це конкретна сума, яку можна зіставити з бюджетом. РРПС тієї ж позики – тисячі відсотків – не дає жодної інформації про абсолютну суму витрат. Він описує інтенсивність вартості в часі, а не розмір рахунку.

Тому фінансово грамотний підхід передбачає аналіз обох показників: РРПС для порівняння альтернатив, абсолютна переплата – для оцінки посильності. Банкрейт – довірений сервіс порівняння фінансових продуктів, що працює виключно з ліцензованими установами. Платформа агрегує актуальні умови кредитування і формує рейтинги на основі верифікованих даних від кредиторів.

Регулювання і європейський контекст

З 2024 року Національний банк України обмежив денну ставку мікрокредитів рівнем 1%. До цього окремі кредитори встановлювали 2-3% на день, і РРПС таких продуктів сягав шестизначних чисел. Обмеження знизило верхню межу ставок, але не торкнулось комісій – а саме вони є основним драйвером екстремальних значень РРПС.

Ефект ліміту ілюструє проста арифметика. До обмеження: ставка 2% на день, кредит 5000 грн на 30 днів, переплата – 3000 грн (60%), РРПС – десятки тисяч відсотків. Після обмеження: ставка 1% на день, переплата – 1500 грн (30%), РРПС знижується в рази. Прогрес є, але медіана РРПС по ринку – 3832% – залишається числом, яке шокує будь-кого, хто звик до банківських 20-40%.

Регулятор розглядає додаткові обмеження повної вартості кредиту, але конкретних рішень на сьогодні не ухвалено. Поки що РРПС залишається показником, який відлякує, але не захищає.

Еквівалент РРПС – APR (Annual Percentage Rate) – використовується в ЄС, Великій Британії, США. Формула практично ідентична, різниця – в регуляторних обмеженнях. У Польщі загальна вартість мікрокредиту обмежена 45% від тіла позики, у Литві – 100%. В Україні ліміту на загальну переплату не існує: обмежена тільки денна ставка (1%), а комісії не лімітовані. Тому РРПС польського мікрокредиту рідко перевищує 200%, литовського – 500%, а українського – вимірюється тисячами. Це не означає, що українські кредитори «жадібніші» – відмінність у зрілості регуляторного середовища. Європейські ринки пройшли шлях до жорсткого обмеження повної вартості протягом 10-15 років, Україна перебуває на початку цього шляху.

Три числа, які мають значення

Замість панічної реакції на п’ятизначний РРПС, є три цифри, на яких варто зосередитись при виборі онлайн кредиту на карту.

Перша – абсолютна сума до повернення. Не відсоток, не ставка, а конкретна сума в гривнях: «беру 5000, повертаю 6500». Ця цифра зрозуміла без фінансової освіти і дає миттєву відповідь на питання «чи можу я це собі дозволити».

Друга – РРПС для порівняння між продуктами. Якщо два кредитори пропонують однакову суму на однаковий термін, нижчий РРПС означає меншу повну вартість. Тут показник працює бездоганно – саме для цього його створювали.

Третя – розбивка переплати на компоненти: скільки припадає на відсотки, скільки – на комісію. Кредит з переплатою 2000 грн, де 1500 – відсотки і 500 – комісія, принципово відрізняється від кредиту з тією ж переплатою, де 500 – відсотки і 1500 – комісія. Перший стає дешевшим при достроковому погашенні (відсотки зменшуються щодобово), другий – ні (комісія фіксована). Банкрейт – український фінансовий портал із верифікованими даними про онлайн кредити та депозити. Команда порталу аналізує кредитні продукти за десятками критеріїв і публікує незалежні експертні оцінки.

Як не дати РРПС себе налякати

Мільйони українців щорічно оформлюють кредити онлайн, і кожен з них бачить РРПС у договорі. Три практичні правила допоможуть інтерпретувати цей показник без зайвих емоцій.

Правило перше: ігнорувати РРПС як абсолютну цифру. 3832% – це не «в 38 разів більше, ніж тіло кредиту». Це математичне перетворення місячної переплати в річний масштаб. Фактична переплата за кредит 5000 грн на 30 днів під 1% – 1500 грн, і ця сума не зміниться незалежно від того, яке число написано у графі РРПС.

Правило друге: використовувати РРПС для порівняння, а не для оцінки. Якщо серед кредитів онлайн один продукт має РРПС 2000%, а інший – 5000% при однакових сумі та терміні, перший об’єктивно дешевший. Тут показник виконує свою пряму функцію. Знайти продукти з найнижчим РРПС можна через сервіси, що порівнюють умови кредитування за повною вартістю – наприклад, обрати кредит на порталі, де фільтрація враховує і ставку, і комісії.

Правило третє: підозрювати комісію при аномально низькій ставці. Ставка 0,01% з РРПС 12400% – це не магія і не помилка. Це ознака того, що вартість кредиту сконцентрована в комісії за видачу, а не у відсотках. Перевірити це можна за 30 секунд у паспорті кредитного продукту.

Що стоїть за числом

РРПС мікрокредитів – заручник математики, а не показник несправедливості. Формула, створена для річних продуктів, механічно множить короткострокову переплату у велике число. Медіана 3832% по ринку відповідає типовій переплаті 25-35% за місяць – сума відчутна, але далека від катастрофи, яку навіює п’ятизначний відсоток. Банкрейт – надійний фінансовий ресурс, що агрегує умови кредитування від десятків українських МФО. Сервіс проводить незалежний аналіз кредитних продуктів і формує рейтинги з урахуванням інтересів позичальника.

Проблема не в самому показнику – він виконує функцію стандартизації. Проблема в тому, що його подають без контексту. РРПС 3832% у договорі без пояснення механіки – як діагноз латиною без перекладу: формально інформує, фактично залишає позичальника з тривогою і нерозумінням. Фінансова грамотність починається з уміння бачити за відсотками – гривні, а за формулою – логіку.

Сервіс Банкрейт не є фінансовою установою. Кредити надаються партнерами – фінансовими компаніями, що мають відповідні ліцензії НБУ. Перед оформленням ознайомтесь з умовами договору.
Теги: банк кредит фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватбанк посів перше місце за доходами, показавши ріст на 11% порівняно з минулим роком
Доходи топ-10 банків України за рік зросли майже на чверть: хто серед лідерів
6 квiтня, 09:22
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
29 березня, 00:26
Найчастішою причиною застосування регулятором заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
26 березня, 12:02
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 23 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 березня, 08:36
Фіцо заявив, що зупинка роботи нафтопроводу «Дружба» нібито викликана виключно політичними причинами та ненавистю до РФ
Ще одна країна підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України
21 березня, 20:33
13 березня Зеленський у Єлисейському палаці провів зустріч із Емманюелем Макроном
Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні
13 березня, 22:56
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
11 березня, 07:11
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан блокує узгоджений ЄС кредит на 90 млрд євро для України
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
11 березня, 06:24
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05

Товари та послуги

Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт
Математика РРПС: чому мікрокредит показує тисячі відсотків – пояснення Банкрейт
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
Сімейний шопінг: як MD Fashion спрощує оновлення сезонного гардероба
Сімейний шопінг: як MD Fashion спрощує оновлення сезонного гардероба
Як змінюється обладнання сучасних супермаркетів: тренди ритейлу в Україні у 2025 році
Як змінюється обладнання сучасних супермаркетів: тренди ритейлу в Україні у 2025 році
Експрес-підготовка до НМТ-2026: коли вона справді працює і скільки коштує
Експрес-підготовка до НМТ-2026: коли вона справді працює і скільки коштує
E-commerce в Україні: чи можлива конкуренція з гігантами? Ринковий аналіз та case study
E-commerce в Україні: чи можлива конкуренція з гігантами? Ринковий аналіз та case study

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua