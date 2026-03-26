Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови

Абсолютними лідерами за сумою сплачених штрафів торік стали українські банки

Торік Національний банк застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн. Найбільше за порушення вимог фінмоніторингу припало саме на банки – 426,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Зазначається, що загальна сума штрафів розподілена між сегментами фінансового ринку нерівномірно. Тобто кількість накладених заходів впливу щодо окремих категорій фінансових установ не є пропорційною до сумарного обсягу їхніх грошових штрафів.

Розподіл суми штрафів НБУ інфографіка: YouControl

Абсолютними лідерами за сумою сплачених штрафів у 426,3 млн грн стали українські банки. На них припало понад 72% від усіх фінансових стягнень минулого року. Загалом під жорсткі заходи впливу Нацбанку у 2025 році потрапили 29 банків, щодо яких винесено 71 рішення про заходи впливу.

Варто зазначити, що за весь рік регулятор виніс щодо надавачів платіжних послуг лише чотири рішення, а під штрафні санкції потрапили всього дві компанії. Проте сума штрафів, яку вони були змушені сплатити, сягнула 90,6 млн грн. Це робить середній розмір штрафу в цій категорії рекордним на ринку.

Тим часом фінансові компанії стали безумовними лідерами року за масовістю порушень: 49 фінансових компаній сумарно отримали 67 рішень від НБУ. Проте їхня колективна фінансова відповідальність виявилася в рази меншою за банківську – 56,1 млн грн.

Решта фінансового ринку отримала порівняно незначні фінансові стягнення, хоча й не уникла уваги регулятора. Ломбарди (вісім компаній) та страховики (три компанії) сплатили штрафів трохи більше ніж на 6 млн грн кожен. Поміж кредитних спілок лише одна оштрафована установа поповнила бюджет на півмільйона грн.

Динаміка кількості та суми штрафів НБУ інфографіка: YouControl

Абсолютним лідером серед причин застосування заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів та відсутність належної поглибленої перевірки. За рік НБУ зафіксував 58 таких порушень.

«Фінансові установи часто не могли пояснити економічну суть транзакцій своїх клієнтів, не враховували непрозорість джерел походження їхніх коштів або не встановлювали адекватний рівень ризику. Для регулятора це ключовий маркер потенційного відмивання грошей, тому саме за ігнорування базового правила «знай свого клієнта» призначалися найсуворіші фінансові заходи впливу», – йдеться в досліджені.

Види штрафів НБУ до фінансових установ інфографіка: YouControl

До слова, Національний банк наклав штраф на «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.