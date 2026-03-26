Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Найчастішою причиною застосування регулятором заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів
фото: НБУ

Абсолютними лідерами за сумою сплачених штрафів торік стали українські банки

Торік Національний банк застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн. Найбільше за порушення вимог фінмоніторингу припало саме на банки – 426,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Зазначається, що загальна сума штрафів розподілена між сегментами фінансового ринку нерівномірно. Тобто кількість накладених заходів впливу щодо окремих категорій фінансових установ не є пропорційною до сумарного обсягу їхніх грошових штрафів.

Розподіл суми штрафів НБУ
інфографіка: YouControl

Абсолютними лідерами за сумою сплачених штрафів у 426,3 млн грн стали українські банки. На них припало понад 72% від усіх фінансових стягнень минулого року. Загалом під жорсткі заходи впливу Нацбанку у 2025 році потрапили 29 банків, щодо яких винесено 71 рішення про заходи впливу.

Варто зазначити, що за весь рік регулятор виніс щодо надавачів платіжних послуг лише чотири рішення, а під штрафні санкції потрапили всього дві компанії. Проте сума штрафів, яку вони були змушені сплатити, сягнула 90,6 млн грн. Це робить середній розмір штрафу в цій категорії рекордним на ринку.

Тим часом фінансові компанії стали безумовними лідерами року за масовістю порушень: 49 фінансових компаній сумарно отримали 67 рішень від НБУ. Проте їхня колективна фінансова відповідальність виявилася в рази меншою за банківську – 56,1 млн грн.

Решта фінансового ринку отримала порівняно незначні фінансові стягнення, хоча й не уникла уваги регулятора. Ломбарди (вісім компаній) та страховики (три компанії) сплатили штрафів трохи більше ніж на 6 млн грн кожен. Поміж кредитних спілок лише одна оштрафована установа поповнила бюджет на півмільйона грн.

Динаміка кількості та суми штрафів НБУ
інфографіка: YouControl

Абсолютним лідером серед причин застосування заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів та відсутність належної поглибленої перевірки. За рік НБУ зафіксував 58 таких порушень.

«Фінансові установи часто не могли пояснити економічну суть транзакцій своїх клієнтів, не враховували непрозорість джерел походження їхніх коштів або не встановлювали адекватний рівень ризику. Для регулятора це ключовий маркер потенційного відмивання грошей, тому саме за ігнорування базового правила «знай свого клієнта» призначалися найсуворіші фінансові заходи впливу», – йдеться в досліджені.

Види штрафів НБУ до фінансових установ
інфографіка: YouControl

До слова, Національний банк наклав штраф на «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Читайте також:

Теги: Національний банк банк штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua