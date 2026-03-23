Курс валют 23 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на понеділок, 23 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, але ослабла щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,82 грн, євро – на 50,67 грн, а польський злотий – на 11,85 грн. Так, долар втратив 14 коп., євро злетів аж на 17 коп., а злотий додав 6 коп.

Курс валют станом на 23 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8200 50,6778 58,6355 11,8538 55,7329 Ощадбанк 43,60 / 44,25 50,35 / 51,15 - - - Приватбанк 43,45 / 44,05 50,1 / 51,10 58,58 / 60,60 11,80 / 12,70 55,68 / 59,60 ПУМБ 43,60 / 44,20 50,30 / 51,00 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 - monobank 43,60 / 44,05 50,32 / 51,01 - - - Райффайзен 43,55 / 44,00 50,20 / 51,00 56,10 / 59,50 11,10 / 12,10 52,80 / 56,50 OTP Bank 43,50 / 44,15 50,00 / 51,00 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 43,55 / 44,15 50,15 / 51,15 57,10 / 59,50 - 54,40 / 56,40

* курс валют станом на 08:30 23 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.