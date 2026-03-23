Курс валют 23 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на понеділок, 23 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, але ослабла щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,82 грн, євро – на 50,67 грн, а польський злотий – на 11,85 грн. Так, долар втратив 14 коп., євро злетів аж на 17 коп., а злотий додав 6 коп.
Курс валют станом на 23 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8200
|50,6778
|58,6355
|11,8538
|55,7329
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,25
|50,35 / 51,15
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,45 / 44,05
|50,1 / 51,10
|58,58 / 60,60
|11,80 / 12,70
|55,68 / 59,60
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|50,30 / 51,00
|57,70 / 59,10
|11,65 / 11,95
|-
|
monobank
|43,60 / 44,05
|50,32 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,55 / 44,00
|50,20 / 51,00
|56,10 / 59,50
|11,10 / 12,10
|52,80 / 56,50
|
OTP Bank
|43,50 / 44,15
|50,00 / 51,00
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|43,55 / 44,15
|50,15 / 51,15
|57,10 / 59,50
|-
|54,40 / 56,40
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
