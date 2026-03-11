Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».
Курс валют станом на 11 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8627
|51,0386
|58,9646
|11,9935
|56,5387
|
Ощадбанк
|43,70 / 44,15
|50,80 / 51,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,50 / 44,10
|50,50 / 51,50
|58.51 / 59.32
|11,88 / 12,20
|56,45 / 59
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|50,80 / 51,50
|58,10 / 59,50
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|43,67 / 44,03
|50,78 / 51,48
|59,41
|12,11
|56,83
|
Райффайзен
|43,65 / 44,12
|50.70 / 51.45
|56,80 / 60,30
|11,10 / 12,35
|53,70 / 57,60
|
OTP Bank
|43,25 / 43,95
|50,0 / 51,00
|58,23 / 59,48
|11,79 / 12,02
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44.25
|50,55 / 51.55
|57,60 / 59,95
|-
|55,25 / 57,25
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
