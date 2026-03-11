Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
фото: glavcom.ua

Національний банк оновив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Курс валют станом на 11 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8627 51,0386 58,9646 11,9935 56,5387
Ощадбанк
 43,70 / 44,15 50,80 / 51,45 - - -
Приватбанк
 43,50 / 44,10 50,50 / 51,50 58.51 / 59.32 11,88 / 12,20 56,45 / 59
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,80 / 51,50 58,10 / 59,50 11,80 / 12,10 -
monobank
 43,67 / 44,03 50,78 / 51,48 59,41 12,11 56,83
Райффайзен
 43,65 / 44,12 50.70 / 51.45 56,80 / 60,30 11,10 / 12,35 53,70 / 57,60
OTP Bank
 43,25 / 43,95 50,0 / 51,00 58,23 / 59,48 11,79 / 12,02 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,65 / 44.25 50,55 / 51.55 57,60 / 59,95 - 55,25 / 57,25
* курс валют станом на 7:00 11 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: банк курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
Вчора, 17:17
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
17 лютого, 09:10
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
20 лютого, 11:14
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Серед українціві є попит на гривневі інструменти
Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці
4 березня, 19:15
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:05

Особисті фінанси

Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 10 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 10 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
44-річний директор БЕБ Цивінський почав отримувати пенсію. Названа сума (оновлено)
44-річний директор БЕБ Цивінський почав отримувати пенсію. Названа сума (оновлено)
Декретну відпустку буде скорочено? Мінекономіки прокоментувало інформацію
Декретну відпустку буде скорочено? Мінекономіки прокоментувало інформацію

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua