Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 11 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Курс валют станом на 11 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8627 51,0386 58,9646 11,9935 56,5387 Ощадбанк 43,70 / 44,15 50,80 / 51,45 - - - Приватбанк 43,50 / 44,10 50,50 / 51,50 58.51 / 59.32 11,88 / 12,20 56,45 / 59 ПУМБ 43,60 / 44,20 50,80 / 51,50 58,10 / 59,50 11,80 / 12,10 - monobank 43,67 / 44,03 50,78 / 51,48 59,41 12,11 56,83 Райффайзен 43,65 / 44,12 50.70 / 51.45 56,80 / 60,30 11,10 / 12,35 53,70 / 57,60 OTP Bank 43,25 / 43,95 50,0 / 51,00 58,23 / 59,48 11,79 / 12,02 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,65 / 44.25 50,55 / 51.55 57,60 / 59,95 - 55,25 / 57,25

* курс валют станом на 7:00 11 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.