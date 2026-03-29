Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі

Поліція затримала чоловіка перед підривом

У Парижі французька поліція запобігла теракту біля будівлі Bank of America, затримавши чоловіка, який намагався привести в дію саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє AFP, пише «Главком».

Інцидент стався в ніч на 28 березня близько 3:30 у 8-му окрузі, неподалік Єлисейських полів. За даними джерел, правоохоронці затримали підозрюваного в момент, коли він збирався підпалити пристрій запальничкою.

Його спільник утік і наразі перебуває в розшуку. Як повідомили джерела у поліції, вибухівка була саморобною і складалася з п’яти літрів рідини, ймовірно пального, а також системи запалювання.

Попередньо встановлено, що запалювальний компонент містив близько 650 грамів вибухового пороху. Пристрій передали до криміналістичної лабораторії для подальшого аналізу.

За інформацією слідства, затриманий заявив, що отримав завдання через застосунок Snapchat.

«Підозрюваний заявив, що його завербували через Snapchat для здійснення вибуху в обмін на суму 600 євро», – повідомило джерело в поліції.

Також він розповів про можливу причетність інших осіб, однак ці дані ще перевіряються. Французька антитерористична прокуратура вже відкрила провадження за статтями про спробу заподіяння шкоди небезпечними засобами у зв’язку з терористичною діяльністю та терористичну змову.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс подякував поліцейським за оперативні дії та наголосив на збереженні високого рівня загрози. За його словами, мотивом атаки могла бути міжнародна ситуація, зокрема конфлікт на Близькому Сході.

У самому Bank of America заявили, що обізнані про інцидент і перебувають на зв’язку з французькою владою.

До слова, у ніч на неділю, 8 березня, біля входу до консульського відділу посольства США в Осло пролунав вибух. Хоча інцидент спричинив лише незначні матеріальні пошкодження і обійшовся без постраждалих, влада Норвегії розглядає подію з максимальною серйозністю.