Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
фото: AFP

Поліція затримала чоловіка перед підривом

У Парижі французька поліція запобігла теракту біля будівлі Bank of America, затримавши чоловіка, який намагався привести в дію саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє AFP, пише «Главком».

Інцидент стався в ніч на 28 березня близько 3:30 у 8-му окрузі, неподалік Єлисейських полів. За даними джерел, правоохоронці затримали підозрюваного в момент, коли він збирався підпалити пристрій запальничкою.

Його спільник утік і наразі перебуває в розшуку. Як повідомили джерела у поліції, вибухівка була саморобною і складалася з п’яти літрів рідини, ймовірно пального, а також системи запалювання.

Попередньо встановлено, що запалювальний компонент містив близько 650 грамів вибухового пороху. Пристрій передали до криміналістичної лабораторії для подальшого аналізу.

За інформацією слідства, затриманий заявив, що отримав завдання через застосунок Snapchat.

«Підозрюваний заявив, що його завербували через Snapchat для здійснення вибуху в обмін на суму 600 євро», – повідомило джерело в поліції.

Також він розповів про можливу причетність інших осіб, однак ці дані ще перевіряються. Французька антитерористична прокуратура вже відкрила провадження за статтями про спробу заподіяння шкоди небезпечними засобами у зв’язку з терористичною діяльністю та терористичну змову.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс подякував поліцейським за оперативні дії та наголосив на збереженні високого рівня загрози. За його словами, мотивом атаки могла бути міжнародна ситуація, зокрема конфлікт на Близькому Сході.

У самому Bank of America заявили, що обізнані про інцидент і перебувають на зв’язку з французькою владою.

До слова, у ніч на неділю, 8 березня, біля входу до консульського відділу посольства США в Осло пролунав вибух. Хоча інцидент спричинив лише незначні матеріальні пошкодження і обійшовся без постраждалих, влада Норвегії розглядає подію з максимальною серйозністю. 

Читайте також:

Читайте також

СБУ викрила підлітка, завербованого ГРУ РФ
СБУ затримала 16-річного агента РФ, який готував теракт у Харкові
2 березня, 12:56
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання
СБУ запобігла подвійному теракту в Києві: затримано іноземця-найманця РФ
6 березня, 11:06
У разі відмови від досудового врегулювання спору юристи пообіцяли звернутися до суду
Скандал із прапором. Клієнтка висунула ультиматум власнику банку, який розголосив її дані
13 березня, 10:38
Зеленський відповів на питання про війну, міжнародну підтримку та викрадених Росією українських дітей
Зеленський зустрівся зі студентами у Парижі та відповів на питання про війну
13 березня, 23:50
У Львові патрульні допомогли тхору встигнути на поїзд після затримання водія
У Львові п'яний водій без прав віз тхора на поїзд (відео)
15 березня, 05:59
26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням
На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)
23 березня, 11:13
 Знання деяких елементарних правил етикету можуть допомогти туристам почуватися комфортно у Франції
Чого не варто робити у Франції: українка розповіла правила для туристів
23 березня, 19:36
Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
24 березня, 10:06
В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
В Одесі чоловік розстріляв поліцейських: у місті триває спецоперація
25 березня, 22:48

Соціум

Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан
Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Американський десант прибув на Близький Схід
Американський десант прибув на Близький Схід
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
