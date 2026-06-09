Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Психологія кольору навесні 2026 – чому Lacoste стає твоїм обов'язковим джерелом гарного настрою

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Психологія кольору навесні 2026 – чому Lacoste стає твоїм обов'язковим джерелом гарного настрою

Все більшої популярності набуває особливий психологічний підхід до створення стилю, який відомий під назвою «дофамінове одягання»

Весна завжди приносить із собою довгоочікуване відчуття оновлення, коли природа навколо прокидається від тривалого зимового сну. У цей період ти підсвідомо прагнеш скинути важкі темні шари одягу. Ти хочеш впустити у своє повсякденне життя більше світла й яскравих позитивних емоцій. Твій гардероб може стати емоційним щитом, який чудово підтримує внутрішній баланс і дарує натхнення.

Поза межами естетики – як дофамінове одягання керує нашими емоціями

Останнім часом популярності набуває особливий психологічний підхід до формування стилю, відомий як дофамінове одягання (Dopamine Dressing). Ця концепція доводить, що вибір яскравого одягу безпосередньо впливає на вироблення гормонів щастя та покращує внутрішній стан. Коли ти свідомо обираєш насичені кольори, твій мозок миттєво реагує на візуальний стимул, знижуючи рівень щоденного стресу. Якісний брендовий одяг перетворюється на дієвий інструмент для emotional resilience, допомагаючи тобі впевнено протистояти буденним викликам. Справжня mood-boosting fashion полягає у здатності речей трансформувати втому на готовність діяти та підкорювати нові вершини.

Колірна палітра Lacoste – перевірені часом секрети гарного настрою

Знаменитий бренд уже протягом століття активно використовує принципи color psychology та демонструє глибоке розуміння того, як колір взаємодіє з нашою психікою. Обираючи легендарну марку Lacoste, ти купуєш не просто стильний елемент гардероба, а долучаєшся до філософії premium lifestyle. Текстура фірмової бавовни Petit Piqué робить кожен відтінок глибоким, створюючи приємні тактильні відчуття при дотику. Ця тканина посилює візуальний ефект, перетворюючи щоденне вбирання на сеанс турботи про себе. Французький french sport-chic базується на гармонії комфорту та витонченості, дозволяючи тобі почуватися невимушено за будь-яких умов. Бренд виділив кілька особливих відтінків, які мають унікальний емоційний вплив на твій стан:

  • Знаковий зелений символізує природне відновлення, свіжість та внутрішню гармонію.
  • Небесно-блакитний та синій дарують спокій і непохитну впевненість у власних силах.
  • Помаранчевий та жовтий заряджають чистим оптимізмом проти щоденного стресу.
  • Ніжні пастельні тони підкреслюють витонченість та створюють атмосферу легкості.

Одяг для нього та для неї – невимушена радість у кожній нитці

Сучасні spring 2026 color trends повністю стирають суворі кордони і пропонують універсальні рішення для кожного, хто цінує свободу. Чоловікам класичне поло Lacoste яскравого відтінку або легкий джемпер допоможуть миттєво освіжити звичний офісний образ. Такий елемент додає стриманому стилю відкритості, роблячи твій вигляд успішним та приязним. Для жінок чудові тенісні спідниці чи сукні в насичених тонах дарують справжню радість життя. Лаконічний логотип у вигляді крокодила слугує нагадуванням про якість, залишаючи головну роль емоційній силі кольору.

Створення довершеного образу – від поло до кросівки Lacoste

Твоя особиста колірна історія цієї весни не обмежується лише одягом, адже взуття відіграє важливу роль. Стильні кросівки Lacoste у чистих білих кольорах із яскравими акцентами здатні гармонійно завершити будь-який ансамбль. Вони надійно заземлюють яскраве вбрання, додаючи йому фірмової збалансованості під час довгих прогулянок. Щоб створити унікальний образ, ти можеш сміливо комбінувати спортивні елементи з іншими марками. Наприклад, сміливі принти від Desigual або чітка елегантність від Pinko підкреслять твою індивідуальність і створять баланс.

Нова філософія комфорту – чому мультибрендовий простір Answear.ua змінює твій гардероб

Сьогодні свідомий вибір правильних речей стає справжнім проявом емоційної турботи про власне ментальне здоров'я. Наявність у гардеробі кількох надійних, багатих на колір моделей є скоріше духовною потребою особистості. Продумані колекції на інтернет-платформі Answear.ua створені саме для тих, хто розуміє зв'язок вигляду та стійкості. Обираючи відомі heritage brands, ти отримуєш тривалий комфорт та підтримуєш принципи sustainable quality. Перехід до філософії, де панує витончена minimalist luxury, дозволить тобі щодня відчувати радість від гармонійного образу.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: одяг мода інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України готовий зустрітися з Путіним – але лише за умови реального діалогу
Зеленський пояснив, навіщо писав відкритого листа Путіну
Вчора, 00:58
Жителі Петербурга поскаржилися на масштабний збій через форум Путіна
Петербург залишився без мобільного інтернету: причина
3 червня, 17:23
Для повноцінної роботи такої мережі апаратів катастрофічно мало
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
31 травня, 22:10
Світ поступово тестує технологію LiFi, яку називають потенційною альтернативою Wi-Fi
Технологія LiFi заміть Wi-Fi: як може змінитися підключення до інтернету
26 травня, 09:35
Перше блокування запровадили у відповідь на масові антиурядові протести
Іран відновлює інтернет після майже трьох місяців блокування
26 травня, 04:44
Україна готова ділитися своїм досвідом збиття ворожих дронів із партнерами
Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ
23 травня, 18:36
Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років
Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times
18 травня, 04:45
Ормузька протока – стратегічний вузол, через який проходять підводні кабелі
Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою
17 травня, 23:45
Після скандалу питання участі Володимира Бугрова у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне спеціальна комісія
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
15 травня, 15:12

Товари та послуги

Психологія кольору навесні 2026 – чому Lacoste стає твоїм обов'язковим джерелом гарного настрою
Психологія кольору навесні 2026 – чому Lacoste стає твоїм обов'язковим джерелом гарного настрою
Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття
Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття
Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах
Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах
Які книжки зараз популярні серед читачів MEGOGO BOOKS: добірка різних жанрів
Які книжки зараз популярні серед читачів MEGOGO BOOKS: добірка різних жанрів
Праска у Foxtrot: ергономіка ручки, ваги і шнура – що відчувається на 30-й хвилині прасування 
Праска у Foxtrot: ергономіка ручки, ваги і шнура – що відчувається на 30-й хвилині прасування 
Як бізнес обирає простір для розвитку
Як бізнес обирає простір для розвитку

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Сьогодні, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua