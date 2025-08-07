Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud

GigaCloud – це український хмарний провайдер, який допомагає компаніям впевнено переходити в хмару: просто, зрозуміло і з відчуттям підтримки на кожному етапі. Щоб зробити хмару по-справжньому вашою.

Розповідаємо топ 10 фактів про GigaCloud:

1. Найбільший хмарний провайдер в Україні

З 2023 року GigaCloud є найбільшим українським хмарним провайдером за обсягом доходу від хмарних послуг. Агентство Molfar два роки поспіль визначало GigaCloud лідером ринку IaaS в Україні. За всі роки роботи з 2016 року GigaCloud реалізував хмарні проєкти для понад 1500 компаній, серед яких великі корпорації та державні установи.

2. Партнер держави з цифрової трансформації

GigaCloud бере активну участь у цифровізації державних інституцій та послуг. Серед клієнтів провайдера: сервіс державних послуг «Дія», система електронних закупівель Prozorro, сервіси місцевих органів державної влади.

Впроваджена у 2022 році державна стратегія Cloud First стала стимулом до цифрової трансформації. З того моменту кількість державних замовників, які обирають хмари GigaCloud, стабільно зростала в середньому на 55% щороку.

3. Найбільша інфраструктура: 5 основних датацентрів та 80 партнерських ЦОД в Україні та ЄС

Інфраструктура GigaCloud охоплює п’ять сучасних датацентрів у Польщі та Україні, розташованих у трьох зонах доступності – Варшаві, Києві та Львові. Компанія також має офіс і офіційне представництво у Варшаві. Все це дозволяє створювати надійні резервні майданчики й мінімізувати ризики втрати даних.

А завдяки ексклюзивному партнерству з Equinix GigaCloud реалізовує масштабні індивідуальні проєкти, використовуючи понад 80 ЦОД по всій території ЄС.

4. Продукти та рішення GigaCloud

Провайдер надає понад 50 хмарних продуктів та рішень під потреби окремих сфер бізнесу та розміщення ПЗ. До основних її пропозицій належать:

публічні хмари на базі VMware та OpenStack;

приватні хмари на базі VMware, OpenStack та Microsoft;

GPU Cloud для AI/ML обчислень на базі VMware та Nvidia;

DRaaS на базі Veeam,VMware, OpenStack та Azure;

BaaS на базі Veeam, VMware та Azure;

VDI на базі Omnissa та Azure Virtual Desktop.

Також є окремі рішення GigaCloud для агросектору, банків, охорони здоров’я, ритейлу, розробників програмного забезпечення тощо.

5. Хмара для AI/ML

GigaCloud – офіційний партнер Nvidia і був першим серед українських хмарних провайдерів, хто запустив хмару з GPU. Це рішення оснащене відеокартами від Nvidia та має необхідну потужність для роботи зі штучним інтелектом: максимальна швидкість обробки даних, гнучке масштабування та миттєвий доступ до обчислювальних ресурсів.

Хмара з GPU також дозволяє запускати складні LLM моделі, проєкти з машинного навчання, аналізувати великі масиви інформації та обробляти зображення й відео в реальному часі.

6. Міжнародна сертифікація

GigaCloud має такі сертифікати, що підтверджують безпеку та відповідність міжнародним регуляторним нормам:

ISO 27001

ISO 27701

ISO 27017

ISO 27018

PCI DSS

CSA STAR

VMware Cloud Service Provider рівня Premier

VMware Sovereign Cloud Provider

Атестат відповідності КСЗІ

В цілому, GigaCloud відповідає вимогам GDPR, найважливіших міжнародних сертифікатів безпеки та вимогам українського законодавства, а також пропонує інфраструктуру, яку можна безпечно використовувати при проведенні онлайн-оплат.

7. Високий рівень партнерства з VMware

З 2016 року провайдер GigaCloud є партнером VMware та використовує інструменти з віртуалізації VMware у своїх рішеннях і послугах.

У 2024 році, після покупки VMware компанією Broadcom та зміни партнерської програми, GigaCloud першим серед українських провайдерів поновив статус партнерства та отримав VMware Cloud Service Provider рівня Premier – один із найвищих рівнів взаємодії.

Також у 2024 році GigaCloud першим отримав статус VMware Sovereign Cloud Provider після оновлення партнерської програми VMware. Ця сертифікація засвідчує, що хмарні сервіси та послуги GigaCloud відповідають концепції суверенної хмари, а саме:

Суверенітет даних та юрисдикційний контроль

Доступність та цілісність даних

Безпека даних та комплаєнс

Незалежність та мобільність даних, можливість побудови гібридних рішень.

8. Своє.ІТ

GigaCloud є організатором Своє.ІТ. Це проєкт та одноіменна ІТ-подія, яка має на меті популяризувати програмне забезпечення від українських розробників та сприяти відмові від використання російського ПЗ. Проєкт розпочався у 2023 році, є безкоштовним для відвідувачів і дозволяє в режимі реального часу спробувати використовувати продукти та рішення від понад 50 розробників та інтеграторів за допомогою демостендів. Щороку захід збирає в середньому 2000 відвідувачів, а програма виступів охоплює найактуальніші теми з галузі ІТ в Україні та залучає розробників українського софту і представників уряду.

9. Зручна і швидка технічна підтримка

Середній час першої реакції на звернення клієнтав GigaCloud – 4,5 хвилини. Команда провайдера оперативно реагує на будь-які запити та супроводжує клієнта на кожному етапі, від першого дзвінка та аудиту інфраструктури до укладення договору та встановлення додаткових сервісів.

Підтримка GigaCloud доступна 24/7 телефоном, через форму заявок на сайті чи у тікет-системі в особистому кабінеті користувача.

10. Український альянс цифрового суверенітету

GigaCloud є співзасновником Українського альянсу цифрового суверенітету – ініціативи, що об’єднує ключових гравців ринку для розвитку національних хмарних рішень і гарантії контролю над критичними даними всередині країни. До Альянсу також входить хмарний провайдер De Novo та дата-центр «ПАРКОВИЙ». Презентація проєкту відбулася 22 квітня 2025 року.

Висновок

Отже, GigaCloud – це найбільший хмарний провайдер України за масштабом бізнесу, обсягом доходів, розміром інфраструктури та географічним охопленням. Продукти та рішення цього провайдера здатні вирішити будь-яку цифрову задачу бізнесу чи держави, а високий рівень взаємодії з партнерами дозволяє реалізовувати складні проєкти, зокрема хмари для AI та суверенні хмарні рішення.