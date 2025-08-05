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Вибухи у Сумах та на Одещині, домашній арешт експрезидента Бразилії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вибухи у Сумах та на Одещині, домашній арешт експрезидента Бразилії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 5 серпня
фото з відкритих джерел

Пораненим у Запоріжжі надається допомога

У Сумах та на Одещині було чутно вибухи, ворог атакував дронами Запоріжжя, ЗМІ повідомили, що Ердоган приїде до Києва, Суд відправив експрезидента Бразилії Болсонару під домашній арешт: реакція США.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

Російські терористи здійснили чергову атаку дронів на Запоріжжя. 

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район дві людини отримали поранення. Російський FPV-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

Їм надається вся необхідна допомога.

Вибухи у Сумах та на Одещині

Одещина

У ніч на 5 серпня на Одещині пролунав потужний вибух. 

О 02:27 Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. Згодом стало відомо, що швидкісна ціль рухається на Одещині.

Після цього моніторингові канали повідомили, що вибух пролунав в межах Білгород-Дністровського району Одещини. За повідомленням Telegram-каналу monitor, ворог застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М».

Наразі влада не коментувала вибух, що пролунав та не повідомляла про наслідки.

Суми

Увечері 4 серпня у Сумах прогримів потужний вибух.

Спершу моніторингові канали повідомили, що у місті було чутно вибух. Згодом інформацію підтвердила місцева влада.

Наразі не повідомлялось про причину вибуху, але у місті була оголошена повітряна тривога, а раніше Повітряні Сили України повідомляли про рух керованих авіаційних бомб на Сумщину.

Своєю чергою Артем Кобзар повідомив, що вибух, який пролунав у місті, не завдав шкоди. Обійшлося без постраждалих.

Домашній арешт експрезидента Бразилії

Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт у межах справи про підготовку державного перевороту.

У своєму рішенні суддя зазначив, що експрезидент використовував акаунти своїх прихильників, зокрема, синів-депутатів, для поширення закликів до нападів на Верховний суд і закордонного втручання в судову систему Бразилії.

Як пише ВВС, днями, у різних містах країни відбулися мітинги на підтримку Болсонару. Під час однієї з акцій його син Флавіу вивів батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до учасників мітингу в Ріо-де-Жанейро.

Пізніше він також опублікував відео зі зверненням батька до прихильників. Згодом допис було видалено.

Реакція Штатів

Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт. Сполучені Штати Америки засудили це рішення. 

Суддя Александр де Мораєс оголосив про призначення домашнього арешту Болсонару. США відповіли на це рішення, що він «продовжує використовувати інститути Бразилії для придушення опозиції та загрози демократії».

Візит Ердогана до Києва

Президент Туреччина Реджеп Тайїп Ердоган здійснить візит до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Видання це пише з посиланням на джерела в турецьких дипломатичних колах. За даними видання, на порядку денному візиту очікуються угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв'ю для РБК-Україна також підтвердив, що президент Туреччини незабаром відвідає українську столицю.

Теги: запрошення Запоріжжя вибух місцева влада арешт суддя Telegram президент влада ворог поранення відео Білгород тривога Туреччина

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