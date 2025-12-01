Головна Гроші Товари та послуги
Німецька очна клініка у грудні безкоштовно обстежує пацієнтів

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Повноцінне обстеження на найсучасніших приладах

Акція для пацієнтів, які планують лазерну корекцію або оперативне лікування катаракти стартує з 1 по 31 грудня 2025 року.

Тільки для тих, хто вперше звернувся до клініки для перевірки зору.

Професор, доктор медичних наук, експерт Вітовська Оксана Петрівна, медичний директор розповіла про акцію для мешканців України.

У цей тяжкий час, коли як ніколи потрібний гарний зір ми робимо за підтримки нашого засновника перший крок для хорошого для наших пацієнтів доступним безкоштовно.

Повноцінне обстеження на найсучасніших приладах, яке триватиме 2 години, виявить усі проблеми Вашого зору. Експерт ретинолог безкоштовно огляне очне дно, профільний офтальмохірург дасть детальну консультацію щодо шляху отримання відмінного зору. До акції входить безкоштовна консультація доктора анастезіолога. Все під ключ.

Отримання детальної виписки з діагнозом, і все це в грудні безкоштовно. Будь ласка, враховуйте, що ми можемо прийняти обмежену кількість пацієнтів на день з комфортом та німецьким фірмовим сервісом. Тому кількість місць щодо акції обмежена.

Ми записуємо пацієнтів, які дійсно потребують покращення зору. Тому для недопущення зловживання не можна записати на обстеження кількох осіб (сім'ю) і запис робити лише з унікального номера телефону кожного пацієнта.

У комфортних умовах і за найсучаснішого обладнання ми допоможемо людям при проблемах з міопією, далекозорістю або астигматизмом пройти подальше лікування шляхом холодної лазерної корекції та отримати відмінний зір якості Німецької очної клініки.

Німецька очна клініка у грудні безкоштовно обстежує пацієнтів фото 1

Якщо пацієнт отримає рекомендацію з лікування катаракти, то наші фахівці, використовуючи унікальні штучні кришталики «RAYNER», англійської компанії, яка винайшла сам штучний кришталик у далекому 1949 році і є найкращим у світі виробником і тримає першість у розвитку нових моделей, створених з використанням мистецтв. Отримають ексклюзивну цінову пропозицію, яка дозволить на обладнанні світового рівня отримати найкращий зір без тривалого відновлення, уколів, швів та хворобливого ефекту.

Те, що коштує у Великій Британії дорожче у 6–8 разів дорожче, доступне у нас тут і зараз.

Мешканцям  Печерського району Києва отримати наші послуги найпростіше, будівлю на Європейській площі Хрещатика. Для мешканців Києва та гостей Києва доступно наявність станції метро поряд.

Нам важливим є те, що жителі України мають можливість отримати офтальмологічну найвищий Європейський рівень будинку.  В Києві.

Просто зателефонуйте до нашого центру інформації та реєстрації пацієнтів та забронюйте свій час прийому.

Чекаємо на Вас

