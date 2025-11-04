Хто отримає 6,5 тис. грн допомоги від держави? Пояснення міністра соцполітики

Улютін: «Найбільше Уряд готує одноразову грошову допомогу розміром 6,5 тис. грн для тих, хто потребує підтримки»

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін прокоментував умови цьогорічної програми зимової підтримки. На закритій зустрічі з журналістами за участю прем’єр-міністерки Свириденко,

Улютін повідомив, що виплата в 6,5 тис. грн призначена для вразливих категорій громадян. «Уряд готує одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для тих, хто найбільше потребує підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд .

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни. На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету», – зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін прокоментував умови цьогорічної програми зимової підтримки. На закритій зустрічі з журналістами за участю прем’єр-міністерки Свириденко, де був присутній «Главком», Улютін повідомив, що державну допомогу в розмірі одноразової виплати у 1000 гривень зможуть отримати всі громадяни України (дорослі та діти) для покриття базових витрат на початку зимового сезону 2025-2026.