Реалії американської медицини: українка два місяці чекала на операцію з видалення ячменю

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українка розповіла про свій досвід лікування у США
фото: Facebook/Євгенія Аверіна

Українка про медицину у США: «Медична страховка – це святе. Без неї навіть мазь може коштувати, як авіаквиток до Києва»

Українка Євгенія Аверіна, яка емігрувала США, поділилася історією про американську медицину. Коли в жінки з’явився ячмінь, вона звернулася по медичну допомогу, однак запалення їй видалили лише через два місяці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис українки.

Євгенія пояснює, що в Україні наші лікарі допомогли б їй за кілька хвилин, однак у США лише обстеження зайняло тижні. «В Україні все просто: прийшов лікар, подивився, узяв голку, три хвилини – і вільний. У США – ціла епопея. Тут усе спокійно, ґрунтовно і з кілометром паперів. Спочатку терапевт дав мазь. Через тиждень – іншу. Потім відправив до офтальмолога. Той сказав: «Спостерігаємо». Ще через два тижні я мала такий вигляд, ніби мене хтось ударив словником», – розповіла Євгенія Аверіна.

Після цього минуло два місяці, однак нічого не змінилося. За словами українки, тоді вона вже познайомилася з усім медперсоналом. Проте під час одного із візитів Євгенії лікарі повідомили, що їй можуть зробити операцію в цей же день, однак без наркозу, або під наркозом, але через тиждень.

Жінка погодилася видалити ячмінь одразу і підписала згоду. «Підписала купу паперів, що якщо буде боляче – сама винна. (У США без підпису не лікують навіть від нежитю.) Мене поклали на стіл, накрили простирадлом, залишили відкритим тільки око», – згадує Євгенія Аверіна. Загалом її операція тривала 20 хвилин, після чого жінка відчула полегшення.

Вона розповіла, що варто знати українцям, які планують переїжджати до США. Головне, що ви маєте зробити – це отримати медичну страховку. Вона також допоможе заощадити на ліках. До того ж варто бути готовими до купи паперів та підписів. Євгенія Аверіна пояснює, що американські лікарі цінують «природний процес одужання», тож доведеться чимало чекати, поки вам призначать лікування.

Євгенія Аверіна пояснює, що такий тривалий процес не є показником незнання чи непрофесійності, а навпаки обережності. До того ж американська медицина «застрахована й максимально паперова», каже жінка. «Жива. Моргнути можу. Американську медицину пройшла – це вам не комедія, це цілий серіал», – додала українка.

Раніше «Главком» розповідав про те, як троє бойових медикинь Третього армійського корпусу, Софія, Мівіна та Ребека, під час відпустки у Лондоні врятували життя чоловіку, який постраждав у ДТП. Коли медикині їхали на таксі, вони стали свідками аварії. Не вагаючись, жінки зупинили авто та кинулися на допомогу постраждалому.

