Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тепер у єдиній черзі з військовозобов'язаними змушені стояти люди, які оформлюють соціальні послуги, квартирні питання та інші адміністративні процедури
фото: Юрій Андреєв/Facebook

Громадський активіст: «ЦНАП це раніше було про турботу. Зараз ні»

Передача функцій з оформлення відстрочок для військовозобов'язаних від Територіальних центрів комплектування (ТЦК) до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) призвела до різкого зростання черг в адміністративних центрах. Зокрема, громадський активіст, киянин Юрій Андреєв поділився своїм досвідом, саркастично назвавши це рішення «мудрим», інформує «Главком».

«З 8:00 я в живій черзі до апарату з талончиками. В 9:30 дали світло (так, генератора на ЦНАПі нема), взяв талочник з номером 40. Зараз 10:20. І ще години дві тут треба висидіти», – написав Андреєв.

Чоловік повідомив, що прийшов до одного зі столичних ЦНАПів, щоб подати документи на оформлення статусу багатодітної родини. Він підкреслив, що тепер у єдиній черзі з військовозобов'язаними змушені стояти люди, які оформлюють соціальні послуги, квартирні питання та інші адміністративні процедури.

«І всі в одному казані маринуємось, обмінюємось свіжими осінніми вірусними захворюваннями», – додає Андреєв. 

Багатодітний киянин порівняв ситуацію з минулим місяцем, коли на оформлення прописки дітей витратив лише 15 хвилин без будь-яких черг.

Автор допису також звернув увагу на несправедливе збільшення навантаження на самих працівниць ЦНАПів. «Про додаткове навантаження на працівниць ЦНАПів теж ніхто не подумав, ніяких їм надбавок і премій, нехай пашуть. Сумно. За людей обідно», – йдеться у повідомленні.

Ситуація, за словами киянина, перетворила ЦНАП, який раніше асоціювався з турботою та оперативністю, на місце довгого і виснажливого очікування.

Допис Юрія Андреєва
Допис Юрія Андреєва
скриншот

У коментарях читачі сторінки Андреєва рядять йому дивитися на проблему не лише через свою власну призму та зауважують, шо черги були й раніше.

Коментарі під дописом Андреєва
Коментарі під дописом Андреєва
скриншот
скриншот
Коментарі під дописом Андреєва
Коментарі під дописом Андреєва
скриншот
Коментар під дописом Андреєва
Коментар під дописом Андреєва
скриншот

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабмін ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.

За даними глави уряду, понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, 80% відстрочок можна оформити онлайн через «Резерв+». Решта – через будь-який зручний ЦНАП.

Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом – основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. Зміни вступили в дію з 1 листопада.

Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
