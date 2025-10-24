Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік
Станом на 1 жовтня 2025 року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей
фото з відкритих джерел

У столиці ендопротезування здійснюється в межах державної програми МОЗ України

У Києві розширено мережу лікарень, де проводять ендопротезування – тепер таких медзакладів дев'ять. Раніше операції із заміни суглобів робили у чотирьох лікарнях. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що станом на 1 жовтня цього року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей.

«Велика затребуваність послуги з ендопротезування та можливості медичних закладів спонукають до розширення мережі. Важливо, що цю послугу медзаклади можуть надавати як киянам, так і гостям міста – за направленням лікаря», – сказала в. о. директорки Департаменту Тетяна Мостепан.

За її словами, у столиці ендопротезування проводять в межах державної програми МОЗ України, що забезпечує пацієнтів безплатними протезами через електронну чергу. Оплачує операції Національна служба здоров'я України. Для киян додатково проводиться закупівля ендопротезів за кошти міського бюджету. Це дозволяє скоротити черги та покращити доступність до якісних медичних послуг, зазначили у КМДА.

Наразі ендопротезування проводять у таких столичних медзакладах:

  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (Харківське шосе, 121);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3» (вулиця Чорних Запорожців, 26);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» (вулиця Солом'янська, 17);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (просп. Любомира Гузара. 3);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7» (вулиця Михайла Котельникова, 95) (з урахуванням нового підрозділу – колишньої КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9»);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» (вулиця Юрія Кондратюка, 8);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» (вулиця професора Підвисоцького, 4А);
  • КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» (вулиця Братиславська, 3);
  • КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня міста Києва» (вул. Шовковична 39/1).

Нагадаємо, у Київському міському клінічному онкологічному центрі лікарі провели першу у світі операцію, під час якої шестирічному хлопчику з саркомою Юінга встановили унікальний подовжувальний протез тазу. Це врятувало життя дитині та зберегло її здатність ходити.

Теги: медицина Київ свято Тетяна Мостепан послуги лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2025: традиції та молитва
9 жовтня, 22:00
Руйнування у Броварському районі
РФ масовано атакувала Україну: головне за ніч
10 жовтня, 05:36
Чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік
У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
2 жовтня, 13:11
Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
7 жовтня, 20:28
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
9 жовтня, 14:46
Інтервали руху поїздів на червоній лінії столичного метро
Метро Києва змінило рух поїздів 10 жовтня через проблеми із світлом: новий графік
10 жовтня, 08:21
Ганіч – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
11 жовтня, 11:59
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
16 жовтня, 15:59
Головний рабин України Моше Асман оглядає синагогу після дронової атаки
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Вчора, 08:27

Новини

Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік
У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини
Київрада продовжила строк дії рішення про викуп землі у Протасовому яру
Київрада продовжила строк дії рішення про викуп землі у Протасовому яру
На Фастівщині потяг смертельно травмував 44-річну жінку
На Фастівщині потяг смертельно травмував 44-річну жінку
Відключення світла у Києві 24 жовтня 2025 року. Графіки від ДТЕК
Відключення світла у Києві 24 жовтня 2025 року. Графіки від ДТЕК

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua