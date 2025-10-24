У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік

Станом на 1 жовтня 2025 року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей

У Києві розширено мережу лікарень, де проводять ендопротезування – тепер таких медзакладів дев'ять. Раніше операції із заміни суглобів робили у чотирьох лікарнях. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що станом на 1 жовтня цього року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей.

«Велика затребуваність послуги з ендопротезування та можливості медичних закладів спонукають до розширення мережі. Важливо, що цю послугу медзаклади можуть надавати як киянам, так і гостям міста – за направленням лікаря», – сказала в. о. директорки Департаменту Тетяна Мостепан.

За її словами, у столиці ендопротезування проводять в межах державної програми МОЗ України, що забезпечує пацієнтів безплатними протезами через електронну чергу. Оплачує операції Національна служба здоров'я України. Для киян додатково проводиться закупівля ендопротезів за кошти міського бюджету. Це дозволяє скоротити черги та покращити доступність до якісних медичних послуг, зазначили у КМДА.

Наразі ендопротезування проводять у таких столичних медзакладах:

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (Харківське шосе, 121);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3» (вулиця Чорних Запорожців, 26);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» (вулиця Солом'янська, 17);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (просп. Любомира Гузара. 3);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7» (вулиця Михайла Котельникова, 95) (з урахуванням нового підрозділу – колишньої КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9»);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» (вулиця Юрія Кондратюка, 8);

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» (вулиця професора Підвисоцького, 4А);

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» (вулиця Братиславська, 3);

КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня міста Києва» (вул. Шовковична 39/1).

Нагадаємо, у Київському міському клінічному онкологічному центрі лікарі провели першу у світі операцію, під час якої шестирічному хлопчику з саркомою Юінга встановили унікальний подовжувальний протез тазу. Це врятувало життя дитині та зберегло її здатність ходити.