Французькі прокурори розслідують TikTok через небезпечний контент для дітей

TikTok у Франції під слідством через шкідливий алгоритмічний контент для неповнолітніх

У Франції розпочали розслідування проти платформи після парламентського звіту про алгоритмічний вплив на психічне здоров’я неповнолітніх

Французькі правоохоронці почали кримінальне провадження проти TikTok за невиконання обов’язків щодо захисту дітей від шкідливого та тривожного контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Розслідування було відкрито після парламентського дослідження під керівництвом депутата-соціаліста Артура Делапорта. За його словами, платформа створює «алгоритмічну пастку», через яку користувачі, зокрема неповнолітні, швидко потрапляють під вплив шкідливого, тривожного та депресивного контенту.

«Наша комісія на основі емпіричних спостережень дійшла висновку, що існує алгоритмічна пастка, яка за кілька взаємодій збільшує вплив шкідливого, тривожного та депресивного контенту», – говорив Делапорт.

Це перший випадок у Франції, коли захист неповнолітніх у соцмережах став підставою для кримінального провадження, що свідчить про посилення контролю регуляторних органів щодо цифрових платформ.

TikTok у ЄС регулюється як «дуже велика онлайн-платформа» відповідно до Закону про цифрові послуги, що накладає на компанії обов’язки щодо безпеки користувачів, особливо дітей.

Нагадаємо, що Китай і США погодили угоду про передачу американських активів TikTok. Нове підприємство, що контролюватиме додаток у США, переважно належатиме американським інвесторам, а китайська компанія ByteDance втратить більшість акцій.

Президент США Дональд Трамп звернувся до молоді, заявивши, що вони «винні йому» за те, що він «урятував» TikTok. Платформа залишалася доступною ще рік після того, як у січні було ухвалено закон про її заборону.